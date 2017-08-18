Музыкальный дуэт из Америки помогает приграничным селам Армении

Пианистка музыкального дуэта “Унисон” Шушан Акопян и скрипач, композитор Рубен Агиян последние два года дали ряд благотворительных концертов, а собранные несколько тысяч долларов передали в качестве помощи семьям погибших военнослужащих и приграничным селам.

Рубен и Шушан живут и работают в США, где обосновались пять лет назад. В Армении Шушан Акопян выступала в составе фортепьянного трио “Шелл”.

После апрельских событий прошлого года дуэт “Унисон” вместе с другими армянскими музыкантами из Америки выступил с концертами в Лос-Анджелесе и Ереване. Вырученные от концертов деньги музыканты передали семьям погибших в апреле пяти военнослужащих.

В этом году Шушан Акопян и Рубен Агиян дали еще два концерта в США и Армении, цель которых состояла в оказании помощи одному из приграничных сел нашей страны. Ереванский концерт прошел в “The Club”, где помимо дуэта выступили также сопрано Ирина Закян, виолончелист Ваан Григорян, певица из США, лауреат международных конкурсов Шушан Кайметлян.

На благотворительном концерте присутствовал и композитор Тигран Мансурян, чьи произведения были исполнены музыкантами. Маэстро также внес денежный вклад в дело оказания помощи приграничным селам.

Выбор музыкантов остановился на музыкальной школе села Ачаджур Тавушской области, которая возобновила работу шесть лет назад. На протяжении двадцати лет после обретения независимости музыкальная школа не действовала, однако сейчас здесь уже учатся 70 детей, среди которых есть лауреат международного конкурса. В школе также действуют хор и ансамбль народных инструментов.

Дуэт “Унисон” подарил ачаджурской музыкальной школе канон, дудук, ударные инструменты, а также музыкальную литературу и аудиозаписи.

Помимо концерта с участием воспитанников школы музыканты “Унисона” провели мастер-класс.

Желающих поступить в ачаджурскую музыкальную школу много, однако из-за отсутствия необходимых условий многим приходится отказывать. В прошлом году из 27 поступавших детей были приняты семеро. Коллектив школы надеется, что правительство поможет решить вопрос здания для музыкальной школы.