Большинство банков увеличило объем уплачиваемых налогов

В первом полугодии этого года 17 банков Армении перечислили в госбюджет более 21,6 млрд драмов налогов и пошлин. По сравнению с тем же периодом 2016 г. указанные игроки банковской системы увеличили объем налогов на 3,3 млрд драмов, или на 17,9%. Об этом свидетельствуют данные Комитета госдоходов РА.

По последним данным, крупнейшим налогоплательщиком в банковской системе Армении является “Ардшинбанк”, который за первые шесть месяцев этого года перечислил в госбюджет свыше 2,7 млрд драмов. Далее следуют “Америабанк” (2,3 млрд драмов), “Акба-Кредит Агриколь банк” (2,3 млрд драмов), “ВТБ Армения и “Армбизнесбанк”.

Из банков первой десятки объем налоговых поступлений сократил только один.

По сравнению с тем же периодом прошлого года объем налогов, уплаченных “Ардшинбанком”, вырос на 829.3 млн драмов, или на 43.3%.

Показатель второго по величине налогоплательщика, “Америабанка”, снизился на 348,9 млн драмов, или на 13,1%.

А вот “Акба-Кредит Агриколь” увеличил объем налогов на 471 млн драмов, или на 25,6%.

Объемы, уплаченные находящемся на четвертом месте банком “ВТБ Армения”, выросли на 199,4 млн драмов, или на 9,9%.

Пятерку замыкает “Армбизнесбанк”, объем налоговых поступлений которого увеличился на 159 млн драмов, или на 9.3%.

В первом полугодии этого года объем налогов сократил только входящий в первую десятку “Америабанк”. В 2016 г. этот банк был крупнейшим налогоплательщиком, однако в течение года сократил объем уплачиваемых налогов на 26%.

“HSBC Армения” уступил позиции в списке налогоплательщиков

Среди крупных налогоплательщиков банковской системы четыре банка – “Армэкономбанк”, “Араратбанк”, “Прометей банк” и “Меллат банк” – увеличили объемы налогов, три банка – “Библос Армения”, “HSBC Армения” и “Арцахбанк” – сократили.

Особенно примечателен показатель “HSBC Армения”. В январе-июне 2017 г. этот банк перечислил в госбюджет 116,7 млн драмов, что по сравнению с прошлогодним показателем меньше на 674.6 млн драмов, или на 85,2%. В результате “HSBC Армения” с 71-го места опустился на 477-е.

Среди 1000 крупных налогоплательщиков “Ардшинбанк” занял 19-е место, “Америабанк” – 22-е, “Акба-Кредит Агриколь” – 23-е, “ВТБ Армения” – 24-е, “Армбизнесбанк” – 32-е.