Хосровский лес после пожара

12 августа по неизвестным пока причинам в государственном заповеднике “Хосровский лес” вспыхнул пожар. Нейтрализовать основные очаги огня удалось лишь на четвертый день, когда на помощь подоспел пожарный самолет “Ил-76ТД” МЧС России. Самолету, выполнившему 12 вылетов, удалось потушить основные очаги пожара.

Официальных и окончательных данных о масштабах пожара пока нет. Общественные организации и экологи говорят о тысячах гектаров, а государственные органы ограничиваются сообщениями о сотнях гектаров. В частности, по данным Центра государственного лесного мониторинга от 13 августа, которые основаны на снимках со спутника, на территории заповедника сгорело 683 га.

Самолет российского МЧС завершил работу, сделав 17 вылетов. В настоящее время в заповеднике работают спасательные группы особого назначения МЧС Армении, которые на месте проводят работы по окончательному тушению очагов возгорания.