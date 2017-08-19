Увеличилось число ищущих работу мужчин

За четыре месяца 2017 г. число ищущих работу граждан увеличилось, составив в

полугодовом разрезе 91-95 тыс. человек.

По данным Национальной статистической службы Армении, в период с января по

июнь этого года самый высокий показатель желавших трудоустроиться лиц был

зарегистрирован в феврале – 96.170, что на 5% превышает показатель того же

периода 2016 г.

60% искавших работу граждан составляли женщины. 90% этой категории лиц были безработными и большинство составляли женщины.

Если сравнить данные за первое полугодие 2016 г. с данными за тот период

прошлого года, то можно заметить, что число ищущих работу мужчин выросло.

Согласно показателям НСС, в июне работу чаще всего искали женщины в

возрасте 25-34 лет, которые составили 28% от общего числа желавших

трудоустроиться лиц. В случае с мужчинами работу чаще всего искали лица в

возрасте 25-34 и 35-44 лет.