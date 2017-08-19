Семь дней на передовой

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск противник в
период с 13-го ио 19-е августа продолжал нарушать режим прекращения огня: в
результате более 220 случаев нарушения режима прекращения огня в
направлении армянских позиций было произведено около 3300 выстрелов. Об
этом сообщает министерство обороны Республики Арцах.
Передовые подразделения Армии обороны, воздерживаясь от ответных
провокаций, продолжали уверенно нести боевое дежурство и держать под
контролем оперативно-тактическую ситуацию на передовой, говорится в
сообщении.