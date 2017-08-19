Семь дней на передовой

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск противник в

период с 13-го ио 19-е августа продолжал нарушать режим прекращения огня: в

результате более 220 случаев нарушения режима прекращения огня в

направлении армянских позиций было произведено около 3300 выстрелов. Об

этом сообщает министерство обороны Республики Арцах.

Передовые подразделения Армии обороны, воздерживаясь от ответных

провокаций, продолжали уверенно нести боевое дежурство и держать под

контролем оперативно-тактическую ситуацию на передовой, говорится в

сообщении.