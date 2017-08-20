Ванское солнце в Сасунике: виноделие в Армении имеет большой потенциал

“Говорят, не возвращаются из двух мест – с того света и из Америки”,- смеется винодел Варужан Мурадян. Сам он вернулся в Армению после двадцати лет жизни в США, куда уехал вместе с женой в 1991 году. Там же родились его четверо детей.

В Америке у Варужана была аудиторская компания, он работал налоговым адвокатом, жили обеспеченно. “Офисная работа мне не нравилась. Я хотел обязательно приехать в Армению и заняться виноделием. После долгих изучений понял, что армянское солнце, армянский климат и земля очень подходят для производства вина на уровне мировых стандартов. Сегодня это доказывают уже многие”,- сказал винодел.

Село Сасуник в Арагацотнской области находится в 30 км от Еревана. Именно это место выбрал Варужан Мурадян для занятия виноделием. В 2008-ом он посадил первый виноград, а через пять лет приступил к производству вина.

Предки Варужана были родом из Вана, а вино производили в Ванском царстве – Урарту. Завод Варужана Мурадяна называется “Ван Арди”, в переводе – “Ванское солнце”.

Вначале он хотел построить завод на противоположном холме, однако из-за отсутствия достаточных средств решил сперва основать небольшой цех рядом с виноградниками.

Винодел повел нас на противоположный холм, где сегодня ведется строительство нового завода, а территория ныне действующего производства станет местом для винодельческого туризма.

Местность, которую Варужан выбрал для своего будущего винградника, была каменистой. Он вспоминает, что тогда многие отговаривали его от этой затеи. “Но когда любишь дело, которым занимаешься, трудностей не замечаешь”,- отметил винодел.

На территории небольшого одноэтажного производства царит идиллия. Здесь ощущаешь удивительное спокойствие, которое иногда нарушают смех и беседы туристов.

Уже несколько месяцев завод служит местом винодельческого туризма. Если во всем мире эта сфера получила большое распространение, то в Армении она появилаась недавно. 2 сентября на территории завода впервые состоится концерт джазовой музыки. По словам Варужана Мурадяна, их цель состоит не только в том, чтобы производить вино, но и в том, чтобы развивать культуру виноделия.

Наша беседа продолжилась в помещении завода. Здесь напротив больших металлических шкафов стояли дубовые бочки, изготовленные в Арцахе и Франции. Внешне они не отличались друг от друга, однако древесина, по словам Варужана, имеет свои особенности, что обусловлено землей и климатом.

Характер вина можно определить при дегустации, пояснил винодел. “Вино оценивают сверху вниз: глаза, нос, рот. Сперва оцениваем цвет, потом запах, а затем вкус. Каждый человек по-своему ощущает вкус и запах, просто есть сорта винограда, которые невозможно перепутать. Скажем, сорт арени (Варужан угощает нас вином из резервуара. – Авт.) является исконно армянским. Он встречается и в Вайоц дзоре, и в Аштараке. Изготовленное из него вино получило золотые медали”,- рассказал Варужан.

Вино, по его словам, не только напиток, но и философия, и дегустатор обязательно должен понимать почерк винодела. Главное – не урожай винограда, а качество вина, добавил наш собеседник.

Иногда рядом с виноградником включается музыка. Работники знают, что сюда нужно приходить только в хорошем настроении.

“Первое вино, которое я получил, мне не понравилось, и я был готов его вылить, но с трудом сдержался. Для меня важно качество, качество и еще раз качество. А то, что я тогда хотел вылить, уже бутилизировано, и я пью это вино, оно бесподобно”,- сказал Варужан Мурадян.

На сегодняшний день завод выпускает шесть видов вина: белое, розовое и четыре вида красного. Вино производится только сухое.

Виноградник занимает 9 гектаров, однако в ближайшее время площадь будет увелричина, что обусловлено повышением спроса на вино. Выращиваются 5 сортов винограда: “Арени”, “Кахети”, “Победа”, “Кангун” и французская “Сира”. 60 процентов вина экспортируется в страны Евросоюза: Швецию, Францию, Англию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург, а также в США.

За последние 3-4 года в сфере виноделия в Армении произошли серьезные изменения, говорит Варужан. И это только начало. На международных выставках армянское вино привлекает иностранцев. Так, на выставке в немецком Дюссельдорфе было 22 павильона, и каждый величиной с футбольное поле. Вначале думали, что армянское вино не сможет заинтересовать посетителей, но потом в наш павильон начался поток людей. “Это действительно только начало. Говорят, что хоршие вина винодел получает через 10 лет. Я чувствую, что армянское вино имеет большой потенциал”,- отметил Варужан Мурадян.

Недалеко от резервуаров для вина мы увидели золотые и серебряные награды, привезенные компанией “Ван Арди” из Дюссельдорфа. “Многие страны мечтали бы о таком старте в сфере виноделия. У нас есть новые игроки, которые только приходят на рынок. Все только начинается”,- добавил винодел.

Говоря о других винодельческих компаниях, Варужан перечислил вина, которые ему нравятся. Вместе с тем он отметил, что вино не любит “волчьи законы”, в этой сфере должны царить спокойствие и человеческий подход.

Фото: Саро Багдасарян