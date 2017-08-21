Экономическая активность в Армении выросла на 6,2%

В январе-июле этого года показатель экономической активности (ПЭА) в Армении по сравнению с тем же периодом 2016 г. вырос на 6,2%. Такие данные представила Национальная статистическая служба РА.

Рост ПЭА обеспечили промышленность, услуги и внутренняя торговля. Что касается строительства и сельского хозяйства, то эти сферы пока переживают спад.

В частности, за первые семь месяцев этого года объем промышленной продукции достиг 899.6 млрд драмов, что на 12,7% больше показателя того же периода 2016г.

В указанные месяцы торговый оборот составил около 1.347 трлн драмов, рост –12,2%.

Объем услуг в январе-июле вырос на 11,8%, составив 774.5 млрд драмов.

В сфере строительства зарегистрирован спад – 8,7%, объемы составили около144 млрд драмов.

Показатель сельскохозяйственной валовой продукции составил около 335 млрд драмов, что на 2,1% меньше прошлогоднего показателя.