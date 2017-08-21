В Правительстве обсуждены перспективы развития механизмов сотрудничества между государством и частным сектором

Премьер-министра Карена Карапетяна сегодня состоялось расширенное совещание, в ходе которого был обсужден проект о развитии механизмов сотрудничества между государством и частным сектором. Он разработан экспертами Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в сотрудничестве с Центром стратегических инициатив Армении.



В ходе совещания были обсуждены правовые механизмы и инструментарий, основные условия сотрудничества между государством и частным сектором, результаты анализа текущей ситуации, имеющиеся проблемы, инвестиционные риски и гарантии. Рабочая группа детально представила цели проекта, предлагаемые шаги и возможные результаты. Было отмечено, что проект станет институциональной основой сотрудничества между государством и частным сектором в соответствии с внедрением новых правовых механизмов.



В ходе совещания представители заинтересованных ведомств выступили с различными предложениями. Премьер-министр Карапетян предложил доработать проект в результате совместной работы экспертов ЕБРР и членов Правительства.