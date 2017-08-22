В Армении импортеры гречихи чинят препятствия местным производителям

С прошлого года в ряде общин Гегаркуникской, Ширакской и Лорийской областей Армении фермеры начали выращивать гречиху. Были также построены два перерабатывающих завода: один в селе Бавра Ширакской области, другой – в общине Цовагюх Гегаркуникской области.

Крестьяне в целом довольны урожаем, но его большая часть пока находится в амбарах. Дело в том, что на перерабатывающих заводах имеются технические проблемы, кроме того, приходится противостоять импортерам гречки, которые в последнее время снизили цены на этот товар.

В настоящее время завод в Бавре работает, а в Цовагюхе пока ждут выполнения работ по газификации и проведения нового этапа испытаний.

На снимке: завод в Цовагюхе

В Армении программа выращивания и переработки гречихи осущствляется в рамках “Программы Европейского соседства сельского хозяйства и развития села” (ENPARD), которую реализуют Евросоюз и Агентство развития Австрии.

“В Армении гречиха выращивается впервые. Сперва погодные условия были благориятными. Мы ожидали получить 2-2,5 тонны с одного гектара, но из-за града получили около тонны. В любом случае мы довольны объемом урожая. Сейчас проблема в переработке и реализации гречихи”,- сказал в беседе с Hetq.am сотрудник администрации общины Цовагюх, агроном Арташес Халафян, являющийся также директором завода.

Гречишное поле в общине Гегаркуник

По словам Халафяна, в прошлом году в Цовагюхе был построен перерабатывающий завод, на котором установили оборудование украинского производства. “Плохо, однако, что технолог по переработке гречихи не приехал объяснить нам, какой метод переработки более эффективный. Пришлось перепробовать 20 методов, пока получили наилучший результат”,- сказал А.Халафян.

По его данным, в прошлом году в стране было получено около 500 тонн гречихи. После того, как завод в Цовагюхе будет газифицирован и оба завода начнут работать, встанет вопрос цены.

Дело в том, что в последнее время импортируемая в Армению гречка заметно подешевела, поэтому местные производители должны установить такую цену, которая сделает их продукцию конкурентоспособной, отметил Арташес Халафян.

“Когда мы составляли этот бизнес-проект, то рассчитали стоимость одного килограмма в пределах 450 драмов. Это цена уже переработанной гречки, и она ниже рыночной. Но когда импортеры узнали, что мы собираемся производить гречку, они резко снизили цену. Сейчас оптовая цена достигла почти 300 драмов. Реализовать гречку по такой цене нам невыгодно. Импортеры чинят нам дополнительные препятствия. Мы стремимся к тому, чтобы в ближайшие десять лет полностью обеспечить страну гречихой, благодаря чему необходимость в ее импорте полностью отпадет. Однако подобные препятствия не позволяют нам добиться поставленной цели. В этом вопросе многое может сделать правительство. Если оно поставило задачу сделать страну самодостаточной в плане производства гречихи, то не должно позволить импортерам искусственно снижать цену”,- сказал Арташес Халафян.

Участвующий в программе производства гречихи Виген Товмасян отметил, что она вызвала большой интерес у крестьян. Когда завод начнет работать на полную мощность, тогда интерес увеличится, заверил Виген.





Арташес Халафян (слева) и Виген Товмасян

Министерство сельского хозяйства обещало обратиться в ГКЗЭК, но пока не вывполнило своего обещания

20 июля Министерство сельского хозяйства сообщило, что состоялось обсуждение программы производства гречихи с участием представителей и бенефициаров программы ENPARD. Участники обсуждения собщили, что в последнее время цена на импортируемую гречку заметно снизилась, хотя на международном рынке снижения цен не наблюдается. Для местных производителей это создает проблемы в вопросе реализации продукции. Министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян пообещал обратиться в Комиссию по защите экономической конкренции на предмет возможных злоупотреблений со стороны импортеров.

Однако в ГКЗЭК Hetq.am сообщили, что Министерство сельского хозяйства пока не обращалось к ним по данному вопросу. Советник председателя комиссии Гаяне Саакян пообещала провести изучение на основе публикации Hetq.am, чтобы выяснить имеются ли на этом рынке монополисты и если да, то какую ценовую политику они проводят.