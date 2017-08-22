ГСБПП выявила нарушения только в бутилизированной воде “Ной”, но не сообщила об этом

Около месяца назад Hetq.am опубликовал статью, в которой были представлены результаты лабораторной экспертизы нескольких образцов детской бутилизированной воды. Согласно этим результатам, из шести образцов только два соответствовали установленным нормам и требованиям технического регламента.

Кроме того, в образцах детской воды производства компаний “Макур джур” и “Гарни” было обнаружено недопустимое содержание МАФАМ, а в “Гарни” – опасная для здоровья Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) .

После появления публикации Госслужба безопасности пищевых продуктов сообщила Hetq.am, что проводит изучение полученной информации, хотя в качестве фактического доказательства к статье был приложен протокол лабораторного исследования.

В ответ на направленный в правительство 29 июня запрос, которым мы просили объяснить, почему продажа двух образцов воды, содержащих опасные для здоровья населения элементы, временно не прекращена и почему общественность не оповещается об этом. В ответе ГСБПП говорилось, что “ограничения в отношении хозяйствующего субъекта или продукции применяются в случае обнаружения нарушений требований регулирующих сферу правовых актов”.

Пока ГСБПП продолжала проводить изучения и думать о том, какое решение принять, бутилизированная вода указанных торговых марок оставалась на прилавках магазинов. Между тем протокол лабораторной экспертизы мог стать основанием к тому, чтобы должностное лицо отдало распоряжение о прекращении реализации товара до устранения выявленного нарушения или принятия акта о проверке.

Нарушение было выявлено только в детской бутилизрованной воде “Ной”, которую Hetq.am назвал безопасной

31 июля 2017 г. Госслужба безопасности продуктов питания направила Hetq.am письмо, в котором отмечалось, что в результате лабораторного исследования несоответствие было выявлено только в детской воде “Ной” (0,5 л) производства завода минеральных вод “РРР”.

После проведения лабораторной экспертизы Hetq.am охарактеризовал детскую воду “Ной” как соответствующую установленным нормам и пригодную к употреблению.

Кроме того, согласно результатам контроля ГСБПП, производимая ООО “Арарат групп” и фармацевтической компанией “Медикал горизонт” детская бутилизированная вода “не зарегистрирована в едином реестре свидетельств о госрегистрации Евразийского экономического союза” (о чем писал и Hetq.am).

В связи с этим руководители указанных компаний получили распоряжения о прекращении реализации продукции и рекомендации об устранении выявленных несоответствий в установленный срок .

Представители завода “Минеральные воды РРР” сообщили нам, что не были осведомлены о нарушениях, выявленных ГСБПП в продукции компании, и впервые узнали об этом от нас. Вместе с тем они прислали результаты лабораторной экспертизы питьевой воды “Ной”, проведенной ГСБПП в “Республиканском центре ветеринарно-санитарных и фитосанитарных лабораторных услуг”. Согласно этому протоколу, нарушения не выявлены.

Эта экспертиза была проведена 4 августа на основании приказа министра здравоохранения, а также решения правительства от 30 октября 2014 г.

Мы как раз в начале августа просили ГСБПП выяснить, конкретно какие нарушения выявлены в детской воде “Ной” (0,5 л) и в какой лаборатории было проведено испытание.

Начальник отдела контроля за производством ГСБПП Арушан Алтунян сообщил нам, что нарушения касаются “показателей безопасности, выявлено большое количество бактерий”.

На вопрос, была ли оповещена об этом общественность, Алтунян ответил, что это будет сделано после обобщения результатов экспертизы, когда окончательно все выяснится.

Hetq.am. - А разве нет конкретных данных о наличии бактерий?

А.А. – Конкретные данные есть, они были установлены в результате контрольной закупки. В рамках проверки будут взятые образцы и из источника, чтобы понять, где имеются нарушения.

Мы попросили предоставить нам протокол проведенного ГСБПП лабораторного анализа образцов детской бутилизированной воды. Вчера мы его получили (протокол лабораторной экспертизы ГСБПП см.здесь).

Госслужба также прислала нам протокол проведенного 18 июля лабораторного исследования образцов детской воды “Ной”. В нем отмечалось, что “общее количество бактерий при температуре 22oC не соответствует установленным нормам». Конкретная цифра не приведена (в публикации “” этот показатель был равен < 1).

Лабораторное исследование детской воды было проведено Госслужбой безопасности пищевых продуктов в РЦВСФЛУ.

В процессе госконтроля за деятельностью ЗАО “Завод минеральных вод РРР” партия детской воды “Ной”, согласно ГСБПП, не была обнаружена. В протоколе экспертизы отмечается, что исследован один образец (одна бутылка, 0,5 л?). Конкретный объем не указан.

Кроме того, по сведениям ГСБПП, руководители завода сообщили, что в настоящее время не производят детскую воду “Ной”.

Лабораторная экспертиза воды "Ной", сделанная Hetq.am.

Красным маркером выделены показатели, которые не проверяла ГСБПП

Кроме того, по сведениям ГСБПП, руководители завода сообщили, что в настоящее время не производят детскую воду “Ной”.

Что касается того, в какой партии было выявлено нарушение, почему об этом не были предупреждены потребители и производитель и почему опасная для здоровья детей вода продолжала оставаться в продаже, Госслужба безопасности пищевых продуктов давно должна была дать ответы на эти вопросы.