Среда, 23 августа

Экономика

В январе-июле экспорт вырос на 21,6%, импорт – на 28,5%



В январе-июле этого года объем внешнеторгового оборота Армении составил свыше 3,3 млрд долларов США. По данным Национальной статистической службы РА, по сравнению с тем же периодом 2016 г. объемы внешней торговли Армении выросли на 26%. Это коснулось как экспорта, так и импорта. При этом темпы роста импорта продолжают опережать темпы роста экспорта.

Так, в январе-июле 2017 г. Армения экспортировала товаров на сумму 1,185 млрд долларов, или на 21,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

В указанный период в страну было импортировано товаров на сумму 2,162 млрд долларов, что на 28,5% больше прошлогоднего показателя.

В результате отрицательное сальдо внешней торговли составило  около 977 млн долларов. 


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