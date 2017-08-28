Вторник, 29 августа

ՕбществоРасследование

Дочь и зять мэра Гюмри купили компанию в Праге



Дочь мэра Гюмри Самвела Баласаняна Аделина Баласанян и ее муж, 40-летний Давид Самвелян в 2016 г. приобрели в Праге компанию, став ее пайщиками и директорами.

37-летняя А.Баласанян и ее брат Мисак прописаны в Гюмри по одному и тому же адресу, а муж Аделины прописан в Ереване.

Весной 2016 г. супруги приобрели зарегистрированное в Праге ООО “VRN GROUP Invest”. Самвелян стал владельцем 60%, а Баласанян – 40% компании. Кроме того, супруги зарегистрированы и как директора. Уставной капитал компании составляет 120.000 чешских крон (около 5400 долларов). Компания была учреждена в феврале 2015 года, руководил ею Ян Шафра. Армянские владельцы "VRN GROUP Invest” переименовали ее в "SAMVELYAN”, по фамилии Давида. Тем не менее, компанией руководилм получивший соответствующие полномочия Шафра. В феврале 2017 г. ООО “SAMVELYAN” сменило адрес, переехав с улицы Револучни в центре Праги в дом 1444/20 по улице Липова (Lípová 1444/20, Nové Město), которая тоже находится в центре чешской столицы.

В этот же период произошло изменение вида деятельности ООО. К аренде жилых и нежилых помещений в 2017 г. прибавилась строка “хлебобулочные и кондитерские изделия”. При этом не уточнялось, компания занимается их производством на месте или, скажем, импортирует.  

Мы обращаем внимание на это обстоятельство по той причине, что в Гюмри у Баласанянов имеется ООО “Анушаран”, которое производит кондитерские изделия (выпечку и конфеты). Кроме того, в 2006 г. Аделина Баласанян основала в Ереване ООО “Урарту-Аделина”, занимающееся производством хлеба. Отметим, однако, что, по данным статистического офиса Чехии, в 2011-2017 гг. кондитерские или хлебобулочные изделия из Армении не были импортированы.

Вместе с тем данные кадастра недвижимости Чехии свидетельствуют о том, что ни ООО “SAMVELYAN”, ни его владельцы-супруги не владеют в Чехии недвижимостью. Это, однако, не означает, что они не занимаются бизнесом в этой стране.

Чтобы выяснить, с какой целью Аделина Баласанян и Давид Самвелян купили в Чехии компанию, собирались ли они приобрести здесь недвижимость (для приобретения недвижимости в Чехии иностранцы, как правило, покупают или регистрируют в стране компанию, что в дальнейшем упрощает и процесс получения гражданства), каким видом деятельности на самом деле занимается ООО, мы направили запрос мэру Гюмри. Пресс-секретарь Самвела Баласаняна Сона Аракелян ответила, что “вопросы направлены не совсем по адресу”, и порекомендовала нам для получения ответов обратиться к семье Самвелянов. Мэр фактически не отрицал изложенные нами факты, просто не захотел ответить на вопросы, хотя вряд ли не знал ответы на них.

Липова, 1444/20: армяне под одной крышей

Любопытен и новый адрес регистрации ООО “SAMVELYAN”. Здание по адресу Липова, 1444/20 можно назвать “армянским”. Дело в том, что квартиры здесь имеют учредитель армянской компании “ВРН Авиа” (оказывает услуги в сфере воздушных перевозок Армении, России, Чехии). Паргев Вирабян и его дочери Лиана и Нелли вместе с мужем. В Ереване Вирабяны прописаны в доме, который находится по соседству с домом Давида Самвеляна. То есть дочь и зять мэра Гюмри зарегистрировали свою компанию в квартире ереванских знакомых. Предыдущее название компании – “VRN GROUP Invest” – подсказывает, что ранее она имела отношение к Вирабянам, хотя учредителем была компания “REGISMASTER Group”. В действительности ее руководитель Ян Шафра, Паргев Вирабян и его зять Арутюн Арутюнян являются бизнес-партнерами.

По адресу Липова, 1444/20 зарегистрированы компании не только семьи Вирабян и супружеской пары Самвелян-Баласанян, но и некоторых других армянских предпринимателей. 


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Комментарии (2)
1. aram07:47 - 29 августа, 2017
Am I the only reader of the revelation of these scandalous news?
2. armo16:25 - 29 августа, 2017
No, Aram you aren't, the majority of us is immune to this type of news. unfortunately
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