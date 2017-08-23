Среда, 23 августа

Внешняя политикаПолитика

С официальным визитом в Армению прибудет Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов



По приглашению Президента Сержа Саргсяна сегодня вечером с официальным визитом в Республику Армения прибудет Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. 

В рамках визита намечаются встречи Президента Туркменистана с высшим руководством РА. 

В резиденции Президента, по завершению армяно-туркменских переговоров высокого уровня, намечается церемония подписания документов. 

Президенты Серж Саргсян и Гурбангулы Бердымухамедов выступят перед СМИ с заявлениями по итогам переговоров.


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