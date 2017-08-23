По приглашению Президента Сержа Саргсяна сегодня вечером с официальным визитом в Республику Армения прибудет Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
В рамках визита намечаются встречи Президента Туркменистана с высшим руководством РА.
В резиденции Президента, по завершению армяно-туркменских переговоров высокого уровня, намечается церемония подписания документов.
Президенты Серж Саргсян и Гурбангулы Бердымухамедов выступят перед СМИ с заявлениями по итогам переговоров.
С официальным визитом в Армению прибудет Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
По приглашению Президента Сержа Саргсяна сегодня вечером с официальным визитом в Республику Армения прибудет Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.