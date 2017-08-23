Лес в национальном парке “Дилижан” будет охранять ООО “Пантера секьюрити”

С целью ужесточения режима охраны национального парка “Дилижан” Министерство окружающей среды намерено сотрудничать с частной охранной компанией “Пантера секьюрити”, имеющей опыт обеспечения визитов в Армению известных лиц. Согласно публикациям в прессе, ООО “Пантера секьюрити” обеспечило в Армении охрану шахини Моза и Ким Кардашьян.

Передача охраны леса в национальном парке частной компании стало неожиданностью в том плане, что последние два-три года часто говорилось о становлении института охранной деятельности. Сегодня в Армении охранники, осуществляющие контроль за специально охраняемыми территориями, лишены ряда полномочий. Разговоры о том, что их круг необходимо расширить, велись на самом высоком уровне но, как выяснилось, подход резко изменился - правительство посчитало целесообразным использовать опыт частных компаний.

Гораздо логичнее предположить, что доверие к государственной охранной службе полностью исчерпано, что вызвано последними громкими событиями.

Программа, которую министерство окружающей среды собирается осуществить в сотрудничестве с компанией “Пантера секьюрити”, пилотная.

После масштабных нарушений в национальном парке “Дилижан”, когда стало известно о незаконной вырубке более 6000 деревьев, министерство фактически решило привлечь силы со стороны.

Согласно экспериментальной программе, сотрудникам “Пантеры” будет доверена охрана трех из пяти участков национального парка. Это содержащие максимальные риски участки “Агарцин”, “Дилижан” и “Шамахян”. Программой предусмотрено перейти к круглосуточному режиму охраны, одновременно усилив техническую оснащенность с применением современных технологических решений. На это потребуется 10 млн драмов, которые выделит Фонд природы Кавказа (CNF).

В беседе с Hetq.am руководитель аппарата министерства окружающей среды Ованнес Ованнисян сказал, что решение прибегнуть к аутсорсингу было обусловлено как ситуацией, сложившейся в национальном парке, так и изучением международного опыта.

- Мы пришли к выводу, что необходимо попробовать с помощью аутсорсинга вовлечь частную охранную службу. В процессе работы с охранными службами были разработаны технические характеристики, в которых указаны требования, предъявляемые оказывающей услуги компании. Мы объявили тендер, в котором приняли участие три организации. ООО “Пантера” оценила 6 месяцев службы в 55 млн 500 тысяч драмов.

Параллельно привлечению к работе частной компании будут сокращены около 30 сотрудников охранной службы национального парка “Дилижан”.

Министерство заключило договор с ООО “Пантера секьюрити” на 4 месяца – с 1 сентября по 31 декабря. Завтра в правительстве состоится заседание, на котором будет внесено изменение в госбюджет, предусматривающее выделение национальном парку “Дилижан” 15 млн драмов. Остальные 40 млн будут перечислены частной компании за счет сумм, сэкономленных в результате сокращения работников.

- Означает ли замена государственных охранников частными, что в министерстве недовольны работой охранной службы?

- Конечно, их работа нас не устраивала, в противном случае не было бы такого количества срубленных деревьев.

- Сколько охранников предоставит ООО “Пантера секьюрити”?

Вместо уволенных 30 охранников национального парка к работе приступят более 40 сотрудников компании “Пантера”. В отличие от госслужащих представители частной компании будут охранять национальный парк круглосуточно.

“Пантера секьюрити” должна нести всю ответственность за незаконные вырубки деревьев, по которым не будут составлены протоколы.

Очень важно, что частная охранная служба имеет профессиональный опыт работы и предоставленные законом ряд прав, в том числе на ношение оружие, применение спецсредств и т.д.

- Лес фактически будут охранять незнакомые с данной сферой люди. А разве рисков в этом случае не будет?

- Определенные риски, конечно, есть, но я надеюсь, что в “Пантере” их оценили. В осуществлении контроля будут участвовать профессиоональные сотрудники парка.

- Что в финансовом плане выгоднее для государства – охрана леса посредством аутсорсинга или государственных охранников?

- Если в процессе реализации этой программы мы значительно улучшим ситуацию, то лично я буду готов платить в несколько раз больше.

- Может ли правительство использовать этот опыт и в отношении других охраняемых территорий?

- Может использовать на тех территориях, где есть риск вырубки деревьев.

- А как обстоят дела со становлением института рейнджеров?

- Это тоже один из обсуждаемых вариантов. Становлению этого института препятствуют некоторые законодательные вопросы. В этом направлении ведутся работы. В сфере лесного хозяйства и биоразноообразия предусмотрены серьезные реформы. Обсуждается несколько сценариев, и я пока не могу сказать, в каком направлении мы пойдем. Аутсорсинг – один из вариантов, для осуществления которого не требуются законодательные изменения. Я убежден, что в результате будет не хуже того, что мы имеем сегодня.

На предстоящем в четверг заседании правительство обсудит вопрос выделения из госбюджета министерству окружающей среды 15 млн драмов на оплату услуг ООО “Пантера секьюрити”.

В МОС также сообщили,что проверки в национальном парке “Дилижан” завершены. Согласно полученным данным, в 2014-2017 гг. было зарегистрировано 6330 незаконно срубленных деревьев, причиненный государству ущерб оценен в 1 млрд 10 млн драмов.