В Сочи состоялись армяно-российские переговоры высокого уровня

Президент Серж Саргсян в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию сегодня в Сочи встретился с Президентом РФ Владимиром Путиным.



Главы двух государств-стратегических партнёров обсудили вопросы, касающиеся повестки армяно-российских отношений и сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах, коснулись хода реализации договорённостей, достигнутых во время официального визита Президента Сержа Саргсяна в Российскую Федерацию в марте этого года. Президенты Саргсян и Путин обсудили также развивающиеся в рамках ЕАЭС и ОДКБ интеграционные процессы, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, в том числе, по теме урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.

“Уважаемый Серж Азатович, очень рад Вас видеть!



В этом году мы отмечаем хорошие даты в рамках нашего взаимодействия. Было 25 лет установления дипломатических отношений, и через несколько дней, 29 августа, будет 20 лет со дня подписания нашего ключевого договора о дружбе и стратегическом сотрудничестве.



За это время отношения между Арменией и Россией самым серьёзным образом укрепились как между суверенными государствами. У нас поддерживается интенсивный политический диалог, идёт сотрудничество на двусторонней основе и в сфере экономики, и в сфере безопасности, военного дела. Мы активно взаимодействуем в рамках международных организаций и наших интеграционных объединений.



Очень рад Вас видеть и поговорить по всему комплексу этих вопросов,” сказал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Спасибо, Владимир Владимирович! Большое спасибо.

Очень рад нашей очередной встрече, спасибо за приглашение.

На самом деле, мы через несколько дней отмечаем 20-летие подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Последующие годы стали интенсивным периодом развития наших межгосударственных отношений.

Армяно-российские стратегические, союзнические отношения выделяются постоянным интенсивным диалогом на высшем уровне, широкой внешнеполитической координацией, конструктивным сотрудничеством на международных и региональных площадках, плодотворным сотрудничеством в области безопасности, военной и военно-технической сферах.

Интенсивно развиваются наши торгово-экономические отношения. В прошлом году мы имели 15-процентный рост нашего товарооборота. А за шесть месяцев – почти 24 процента. Постоянная связь между правительствами и парламентами наших стран. Постоянно развиваются межрегиональное сотрудничество и сотрудничество в гуманитарной сфере.

Этому всему, конечно, способствуют постоянные визиты на высшем и высоком уровнях. В этом году в Армении побывали Председатель Думы Российской Федерации, секретарь Совета Безопасности, я был с официальным визитом в Москве, наш председатель парламента, Премьер-министр. Мы ждём осенью Председателя Правительства России в Армении, Министра иностранных дел, Министра Мантурова в составе большой делегации предпринимателей и госуправленцев в рамках второго международного форума по евразийскому сотрудничеству. Буквально на днях состоялись заседания трёх важнейших двусторонних комиссий – по военно-техническому сотрудничеству, по торгово-экономическому и по парламентскому сотрудничеству.

Осенью в России пройдут Дни Армении. Очень важно, что география мероприятий, которые пройдут в рамках Дней Армении, не ограничивается только российской столицей. Мероприятия пройдут в 13 городах России.

Хочу ещё поблагодарить, Владимир Владимирович, за оказание помощи в тушении лесных пожаров.

Ещё раз спасибо за приглашение, за тёплый приём,” сказал Президент Республики Армения Серж Саргсян.