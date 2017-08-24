Нораванк и Татев (фотоистория)

Армения предлагает различные направления туризма, но наибольшей популярностью пользуются экологический и культурный туризм. Пожалуй, не ошибемся, если скажем, что в сфере культурного туризма лидирует посещение культурных памятников, среди которых особое место занимают церкви. Средневековые храмы встречаются на всей территории Армении. Они сохранились лучше, чем светские постройки, поэтому мы показываем то, что имеем больше всего.

Нораванк и монастырский комплекс Татев - наиболее известные историко-архитектурные памятники Армении. Туристов они привлекают не только своей архитектурой и историческим значением, но и окружающей живописной природой.

Нораванк представляет собой монастырский комплекс 12-14 веков. Он находится в Вайоцдзорской области, недалеко от бывшего селения Амагу. В свое время это был духовный центр Сюника, здесь же находился родовой склеп Орбелянов.

Монастырь состоит из двух основных сооружений: главной церкви святого Степаноса Предтечи (на снимке справа) и двухэтажной церкви-усыпальницы сурб Аствацацин (святой Богородицы) князя Буртела (слева). Ее архитектором и скульптором является известный Момик.

Войти в церковь св.Степаноса Предтечи можно со стороны притвора, где размещен также склеп княжеского дома Орбелянов и священников монастыря.

Потолок и стены притвора украшены барельефами.

Монастырский комплекс Нораванк расположен в ущелье реки Гнишик, притока Арпы. Эта местность известна также своими пещерами.

Если Нораванк можно считать главным духовным украшением Вайоц дзора, то в Сюнике то же самое можно сказать о Татевском монастыре. До монастыря и одноименного села удобнее всего добраться на канатной дороге, которая начала действовать в 2010 г. Строительство длилось всего десять месяцев, что считается рекордным сроком. Однако главным рекордом является протяженность канатки “ТаТевер” – 5752 м, что позволило занести ее в Книгу рекордов Гиннеса как самую длинную двустороннюю канатную дорогу в мире. Здесь действуют две кабинки и две станции – в селах Алидзор и Татев, “небесное путешествие” между которыми длится 12 минут.

Из кабинки канатной дороги село Алидзор видно как на ладони.

Самая высокая точка канатки – 320 метров. Она располагается над ущельем реки Воротан. Через ущелье вьется серпантином дорога Алидзор-Татев, на самой низшей точке которой находится Чертов мост. Сверху можно увидеть также монастырь Татевская пустынь (17-18 вв.).

Наличие канатки дало толчок развитию туризма в этом регионе и особенно в селе Татев. Речь идет не только об оказываемых туристам услугах и торговле, но именно о созданных на канатной дороге рабочих местах. Например, эта улыбчивая проводница – жительница Татева.

Деньги от продажи билетов (в один конец билет стоит 3500 драмов, в оба конца - 5000 драмов) вкладываются в работы по благоустройству монастыря. Самая старая церковь Татева датируется 4-м в., а главным сооружением является церковь апостолов Петра и Павла (9-10 вв). Здесь же хранятся мощи этих святых.

Построенная в 13-ом веке колокольня, как и другие сооружения монастыря, была разрушена во время землетрясения 1931 г. Колокольня до сих пор не восстановлена, тем не менее она выполняет свою основную функцию – колокол звонит.

На снимке – два бронзовых колокола монастыря, изготовленные в 14-ом веке. Один звенит до сих пор, второй служит в качестве экспоната. Татевский монастырь был не только религиозным, но также культурным и общественно-политическим центром.

Одним из необычных памятников Татева является раскачивающийся столп 10-го века, высота которого 8 метров. Существует несколько версий цели его сооружения. Согласно одной из них, раскачивавшийся столп предупреждал о землетрясениях и приближении захватчиков. Столп связывают также с созвездием Ориона (Айка). Существует легенда о том, что совершившие набег сельджуки при виде столпа пришли в ужас и со словами “дьявольская башня” бросились в ущелье.

В монастыре все имеет свою историю, в том числе и эти резные деревянные двери.

Самым известным деятелем Татевского монастыря является Григор Татеваци (1346-1409 гг.), которого Армянская Апостольская церковь причислила к лику святых. Усыпальница богослова, философа, преподавателя, художника Татеваци находится рядом с церковью святых Петра и Павла, возле входя в церковь святого Григория Просветителя (13-й в.). Вход в усыпальницу располагается внутри храма, но он перекрыт решеткой.

В года самообороны Зангезура (1919-1921 гг.) Татевский монастырь служил основной базой для сил во главе с Гарегином Нжде. Одно из помещений монастыря носит его имя (внизу).

На стенах Татевского монастыря, как и других историко-культурных памятников страны, можно увидеть безобразные следы, оставленные “влюбленными” (верхний снимок).

Даже поверхностное ознакомление с церквами, кельями, маслодавильней, оградой, потайными подземными лазами, различными постройками Татевского монастыря, его хачкарами и другими памятниками требует многих часов. Поэтому лучше всего побывать здесь несколько раз.