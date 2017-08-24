Какие налоги заплатил рынок страхования в первом полугодии 2017 года

В период с января по июнь этого года рынок страхования Армении перечислил в госбюджет около 1.552 млрд драмов налогов. Об этом свидетельствуют данные Комитета госдоходов о 1000 крупных налогоплательщиках страны.

По сравнению с первым полугодием прошлого года общий объем налогов, уплаченных страховыми компаниями, увеличился на 464 млн драмов, или на 42,6%.

В указанный период этого года на первом месте по объему уплаченных налогов находится компания “Инго Армения”. За шесть месяцев компания перечислила в госбюджет 530 млн драмов, что почти в два раза больше прошлогоднего показателя.

Вторую горизонталь занимает компания “Росгосстрах-Армения”, объем налогов которой в первом полугодии этого года составил около 455 млн драмов, рост – 60,5%.

Замыкает первую тройку “Наири Иншуранс” – около 249 млн драмов. По сравнению с первым полугодием 2016 г. объем налогов, уплаченных этой компанией, увеличился на 3,7%.

Далее следует “Сил Иншуранс”. Эта компания в первом полугодии перечислила в госбюджет 130 млн драмов, что на 22,5% больше показателя прошлого года.

95 млн драмов составил объем налогов, уплаченных компанией “Ресо”. Эта сумма превышает прошлогодний показатель на 36%.

И, наконец, 93 млн драмов перечислила в госбюджет компания “Армения Иншуранс”. Последняя оказалась единственной среди страховых компаний, сократившей объем налогов на 23,6%.