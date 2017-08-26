Состоялось очередное заседание Совета по борьбе с коррупцией

Под председательством Премьер-министра Карена Карапетяна в Правительстве сегодня с участием представителей гражданского общества состоялось заседание Совета по борьбе с коррупцией.



В ходе заседания эксперты независимой экспертной комиссии представили программы действий, направленные на снижение выявленных коррупционных рисков в сферах предоставления Полицией услуг гражданам, здравоохранения, образования и сбора государственных доходов.

По данным программам развернулось широкое обсуждение, был представлен ряд замечаний и предложений.

Премьер-министр Карапетян указал на важность осуществления последовательных шагов, направленных на снижение коррупционных рисков в указанных сферах и в связи с этим дал ряд поручений.

В частности, Карен Карапетян поручил Министру образования и науки РА, Министру здравоохранения РА, председателю Комитета госдоходов и начальнику Полиции при Правительстве РА до 20 сентября обсудить все представленные замечания, при необходимости доработать проекты, сотрудничая с экспертами и доработанные варианты представить в Аппарат

Правительства. Кроме этого, с целью осуществления программы мероприятий Премьер-министр поручил предусмотреть финансовые средства в рамках планируемых в бюджете сумм и при необходимости обсудить вопрос во время рассмотрения бюджета. Карен Карапетян поручил Руководителю Аппарата Правительства в ноябре, при необходимости обсудив с другими заинтересованными органами, привести документ в целостный вид, представив его на обсуждение Правительства.