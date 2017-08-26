Неделя на передовой: сохранялось относительное спокойствие

С 20-го по 26-е августа на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск сохранялось установившееся в предыдущие недели относительное спокойствие.

Как сообщает официальный сайт Минобороны, в указанный период противник, применяя стрелковое оружие различного калибра, нарушил режим прекращения огня около 1600 раз, в направлении армянских позиций было произведено более 2000 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны продолжали владеть оперативно-тактической ситуацией и в установленном порядке нести боевое дежурство.