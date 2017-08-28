Нулевой доход: посол Армен Саркисян работает бесплатно?

Hetq.am уже писал о том, что некоторые послы и имеющие к ним отношение лица, в частности Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Объединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Армен Саркисян, не представили декларации в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц. После нашей публикации Комиссия получила декларацию посла А.Саркисяна, но в неполном виде.

Основными функциями Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц являются ведение реестра деклараций, регламентация процесса анализа и публикации деклараций, рассмотрение дел о выявленных в них нарушениях и т.д. Однако Комиссия почему-то “не заметила”, что посол Саркисян начиная с 2013 г. ни разу не задекларировал свои доходы. Получается, что посол работает бесплатно.

Отметим, что на должность посла Армен Саркисян был назначен 27 сентября 2013 г. Согласно представленной им декларации, на момент вступления в должность у Саркисяна было 3 особняка, 2 квартиры и 8 млн евро.

Имущество и денежные средства Армена Саркисяна по годам

2014 г.

1. RANGE ROVER 4.4 L V8 стоимостью 70,000 фунтов стерлингов.

2. Денежные средства: 7 млн 600 тыс.евро

2015 г.

1. Денежные средства: 6 млн 150 тыс. евро

2016 г.

1. Денежные средства: 5 млн 700 тыс.евро

Жена Армена Саркисяна Нуне Саркисян ничего, кроме денежных средств, не задекларировала. Поскольку декларация посла вызывает подозрения как минимум по части зарплаты, то не исключено, что декларация его супруги тоже представлена не полностью.

Имущество и денежные средства Нуне Саркисян по годам

2013 г.

Денежные средства: 930,000 евро

2014 г.

Денежные средства: 900,000 евро

2015 г.

Денежные средства: 850,000 евро

2016 г.

Денежные средства: 780,000 евро