Спортшкола, на которую правительство потратило 500 млн драмов, безвозмездно передана бывшему депутату НС

Решением правительства Армении от 29 июня с.г. спортшкола в городе Аштараке сроком на 50 лет безвозмездно передана спортивной общественной организации “Севан”.

Последняя получила недостроенное здание спортшколы, постройки и занимаемый ими земельный участок площадью 0,782 га. Общая сумма недвижимости составляет более 1 млрд 276 млн драмов.

Председателем спортивной организации “Севан” является бывший депутат Национального Собрания Базмасер Аракелян, исполнительным директором – футбольный тренер, судья Аршак Князян.

Отметим, что эта общественная организация включена в список организаций, получающих финансирование из госбюджета.

Предложение о передаче спортшколы общественной организации “Севан” выдвинул начальник управления госимущества Арман Саакян. Перед этим организация просила передать ей здание в дар, однако Министерство финансов возразило, предложив правительству не дарить, а предоставить в безвозмездное пользование.



Фото: aysor.am

Неизвестная инвестиционная программа

Спортшкола передана общественной организации “Севан” сроком на 50 лет, однако организация обязалась осуществлять инвестиции в размере 3 млн драмов в течение четырех лет – с 2017-го по 2021 гг.

Ни в администрации Арагацотна, ни в Комитете градостроительства не смогли ответить на вопросы о том, как была определена сумма в 3 млн драмов, на что собирается потратить эти деньги общественная организация, чем обусловлен 4-летний срок осуществления инвестиций, обязалась ли органиазция в течение 50 лет эксплуатировать здание только в качестве спортшколы.

Получается, что характер и причины установления столь маленькой суммы инвестиций, а также почему ОО должна использовать недвижимость в течение 50 лет, но осуществлять инвестиции лишь четыре года, никому неизвестны.

Бесцельно вложение 500 млн драмов

Правительство потратило на эксплуатацию спортшколы в Аштараке около 500 млн драмов, но передало ее частному лицу.

В 2007 г. правительство приобрело за 30 млн драмов недостроенное здание спортшколы в качестве считающейся госсобственностью недвижимости, а в 2009 г. выделило на капитальный ремонт и реконструкцию здания 463 млн драмов. Деньги были уплачены из резервного фонда.

В 2014-2017 гг. Принадлежащая депутату парламента Манввелу Григоряну компания “Ара ев Айцемник” выполнила в спортшколе строительные работы на сумму261 млон драмов, а компания “Гова” получила 184 млн драмов на проведение ремонтных работ.

Правительство реконструировало второй и третий корпусы спортшколы, а 20 июня приняло решение вывести здание из подчинения администрации Арагацотнской области и передать его управлению госимущества. Последнее в ускоренном порядке обратилось к правительству с предложением передать здание спортшколы в дар бывшему депутату НС Базмасеру Аракеляну.

Фото: president.am