Горит завод “Наирит”

Сегодня в 13.10 в МЧС поступил сигнал о пожаре на территории завода “Наирит”.

По сведениям Hetq.am, возгорание произошло в цехе 2-11, где находится вещество лакетинол. Причина пожара пока неизвестны.

Наш источник также сообщил, что на соседних территориях тоже имеются склады, и если не удастся быстро локализовать огонь, то он перекинется туда.

Напомним, что 14 мая 2009 г. на “Наирите” произошли два сильных взрыва, в результате которых погибли четыре человека.

В 2006 г. в цехе 2-11 дважды происходил пожар, и тогда тоже горели склады лакетинола.

В настоящее время на месте пожара находятся шесть пожарных расчетов.

Фото: Сурен Дегерян