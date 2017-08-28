Пожар на заводе “Наирит” продолжается (фото и видео)

На территории завода “Наирит” сегодня вспыхнул пожар. По сообщению МЧС, около 14.00 огонь был локализован. Несмотря на это, языки пламени видны до сих пор, а дым распространился на соседние с заводом территории.

На месте пожара находятся машины скорой помощи. Как сообщила Hetq.am директор ЗАО “Скорая помощь” Тагуи Степанян, в процессе тушения огня пострадали двое пожарных. Они доставлены в больницу, их жизнь вне опасности. Пожарные будут выписаны после того, как у них нормализуется дыхание.

По предварительным данным, на месте пожара горит этинол. Эту информацию подтвердили и в МЧС. О причинах возгорания пока ничего неизвестно. Нет данных и о размерах ущерба.