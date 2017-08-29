Депутаты предлагают снимать на видео допрос обвиняемого

Депутаты фракции “Царукян” Национального Собрания РА Наира Зограбян, Геворк Петросян и Микаел Мелкумян выступили с законодательной инициативой, которой предлагают снимать на видео допрос обвиняемого или подозреваемого. Проект уже введен в обращение.

По мнению депутатов, внесение в Уголовно-процессуальный кодекс предложенного дополнения обусловлено необходимостью исключить в ходе допроса плохое отношение и применение пыток к подозреваемому или обвиняемому. Это также позволит установить, были ли даны самопризнательные показания под воздействием пыток и унижения или добровольно. Кроме того, можно будет выяснить, имеются ли на лице или теле допрашиваемого следы пыток.

Применение нормы видеозаписи допросов обвиняемого или подозреваемого крайне необходимо для осуществления справедливого судопроизводства, отмечают авторы законодательной инициативы.