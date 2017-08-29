Табличка с предупреждением о штрафе не мешает выбросу мусора в ущелье

По дороге к территории, которую в народе называют Корейским ущельем, администрация Канакеравана повесила табличку, предупреждающую о том, что за выброс мусора предусмотрен штраф в размере 25 тысяч драмов.

Однако это предупреждение не помешало жителям продолжать выбрасывать мусор в неположенном месте. На некоторых участках ущелья образовались огромные завалы строительных отходов. Люди выбрасывают их в тех местах, откуда к ущелью можно подъехать на машине.

В нижней части ущелья течет река Раздан.

“Корейская” часть ущелья находится на территории Арабкирского административного округа Еревана. Здесь все еще можно увидеть строительный мусор, который продолжает скапливаться на территориях общины Канакераван и административного округа Арабкир.

Староста Канакеравана Айк Саркисян в беседе с нами отметил, что за год его работы административный штраф был назначен лишь один раз. Были зафиксированы и 2-3 случая выброса строительного мусора, но найти виновных не удалось.

Саркисян заверил, что после установки таблички ситуация немного улучшилась –строительные отходы перестали выбрасывать в ущелье.

Несмотря на эти заверения, недалеко от предупредительной таблички о штрафе в ущелье лежал строительный мусор. По словам Айка Саркисяна, эти завалы образовались давно. Их вывоз сопряжен с большими трудностями. После появления таблички машины перестали свозить сюда строительный мусор – предупреждение о штрафе, по всей видимости, заставило хозяйствующих субъектов отказаться от этого намерения.

Еще одним сдерживающим фактором староста считает вырытую в прошлом году траншею, которая затрудняет проезд машин к тому участку ущелья, откуда можно сбрасывать мусор.