Вторник, 29 августа

Օбщество

У Премьер-министра обсуждены вопросы, касающиеся решения проблем сферы застройки



У Премьер-министра Карена Карапетяна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся стимулирования процессов застройки.

В частности, представители организаций-застройщиков представили имеющиеся проблемы, выступили с различными предложениями, касающимися упрощения механизмов налогового администрирования, обеспечения инфраструктур, развития сферы.

Глава Правительства поручил ответственным ведомствам дополнительно рассмотреть представленные вопросы и предложения с целью соответствующего решения имеющихся проблем.


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