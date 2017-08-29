У Премьер-министра обсуждены вопросы, касающиеся решения проблем сферы застройки

У Премьер-министра Карена Карапетяна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся стимулирования процессов застройки.

В частности, представители организаций-застройщиков представили имеющиеся проблемы, выступили с различными предложениями, касающимися упрощения механизмов налогового администрирования, обеспечения инфраструктур, развития сферы.



Глава Правительства поручил ответственным ведомствам дополнительно рассмотреть представленные вопросы и предложения с целью соответствующего решения имеющихся проблем.