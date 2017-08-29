Автостопом по Турции (часть 1)

2 недели, около 4000 км автостопом: первое путешествие в Турцию

О том, что в Турции очень удобно путешествовать автостопом, я слышал от многих. До нынешнего лета мне не приходилось бывать в этой стране. Купил в переходе метро “Барекамутюн” широкополую шляпу, оформил электронную визу (на границе она обходится в два раза дороже), набил рюкзак вещами первой необходимости – майки, цветные носки, гречка (потом выяснилось, что там эта крупа неизвестна), большая карта (которую, конечно же, забыл дома), 10 пачек сигарет “Ной” – и отправился в путь.

Первую ночь я провел в доме своих друзеей в Тбилиси. До грузинской столицы и дальше до Кутаиси мы вместе с Ани и ее 8-летним сыном ехали автостопом. Потом я отправился в Турцию, а они продолжили путешествие по Грузии.

Из Тбилиси до Эгейского моря, до Измира, я добрался всего за два дня. Это около 1500 км, но автостопом получилось очень удобно. Единственное, что меня огорчило, это то, что все сделанные до этого снимки почему-то исчезли.

На этой машине я добрался до Измира. Кроме меня в машине был еще один парень. Сперва мне показалось, что он друг водителя, но по ходу я понял, что он тоже едет автостопом в Измир. Этот парень очень помог мне сориентироваться в городе, пообещал найти для меня ночлег, но у меня уже был удобный вариант – веганское кафе в центре города.

С корабля на бал: после трех дней путешествия я оказался в этом парке, где на гитаре играли этническую музыку, а меня угостили вином. Вечер удался.

Эгейское море.

Измир – один из самых либеральных городов Турции, если не самый либеральный. В летние месяцы сюда со всех концов страны приезжают тысячи молодых людей.

В веганском кафе “Антика” вам не удастся найти менеджера, шеф-повара, официантов и даже уборщиц. Вся работа выполняется на добровольно-дружеской основе. Заказанная еда не имеет конкретной цены – платишь предпочтительную сумму в пределах предложенной стоимости.

Как я уже отметил, в Измир приезжает молодежь, поэтому город заполнен молодыми людьми, и недостатка в желающих переночевать на втором этаже “Антики” нет.

Экологические граффити.

Курды быстро научились танцевать кочари.

В измирском квартале Борнова очень много студенческих кафе, просто надо найти свободное место.

Если не хочешь завтракать в одиночку, то можно пригласить членов соответствующей группы в Фейсбуке. Нужно только указать, сколько человек можешь угостить. Желающие подтверждают приглашение, и через несколько минут можно завтракать в компании.

Средства передвижения.

“Антика”.

Каждая татуировка имеет свою историю, сейчас все и не вспомню.

Люди обычно соглашались фотографироваться, особенно когда я приветствовал и благодарил их на турецком языке.

Этот парень показал мне легкий и удобный способ завязывания узелка на шнурке для кулона.

Приморский парк тянется вдоль всего берега начиная от квартала Алсанджак. Звуки музыки, которую исполняют на гитаре и других инструментах, смешиваются друг с другом. Можно просто присоединиться к сидящим на траве молодым людям, которые, как часто выясняется, познакомились здесь же.

Закат на Эгейском море.

Сувениры делают из чего угодно.

Sarraf – пункт обмена валюты.

Уличная музыка невероятно мелодична и, как правило, основана на этнических мотивах.

Портрет:

Сперва на пластиковой таре играл один мальчишка, потом собрался целый оркестр.

За одну лиру вам предскажут судьбу.

В таком костюме должно быть довольно жарко.

Браслетов и серег слишком много.

Эй, а сейчас без рук!

Концерт детского оркестра закончился.

Другой оркестр все еще играет.

Портрет:

Кафе

Электронная вечеринка в одном из клубов. Деньги, вырученные от платы за вход, будут переданы в качестве пожертвования другому клубу.

Тату

Здесь, как и везде, пиво стоит в два раза дороже, чем в Ереване.

Собираться у входа в клуб нельзя.

Маленькие барабанщики.

Стены кафе.

Днем в Измире довольно жарко.

Объятия, “Антика”.

Трех дней для Измира мало, но меня ждет следующий пункт – Анкара…

(Продолжение следует)