Среда, 30 августа

Автостопом по Турции (часть 1)


2 недели, около 4000 км автостопом: первое путешествие в Турцию

О том, что в Турции очень удобно путешествовать автостопом, я слышал от многих. До нынешнего лета мне не приходилось бывать в этой стране. Купил в переходе метро “Барекамутюн” широкополую шляпу, оформил электронную визу (на границе она обходится в два раза дороже), набил рюкзак вещами первой необходимости – майки, цветные носки, гречка (потом выяснилось, что там эта крупа неизвестна), большая карта (которую, конечно же, забыл дома), 10 пачек сигарет “Ной” – и отправился в путь.

Первую ночь я провел в доме своих друзеей в Тбилиси. До грузинской столицы и дальше до Кутаиси мы вместе с Ани и ее 8-летним сыном ехали автостопом. Потом я отправился в Турцию, а они продолжили путешествие по Грузии.

Из Тбилиси до Эгейского моря, до Измира, я добрался всего за два дня. Это около 1500 км, но автостопом получилось очень удобно. Единственное, что меня огорчило, это то, что все сделанные до этого снимки почему-то исчезли. 

На этой машине я добрался до Измира. Кроме меня в машине был еще один парень. Сперва мне показалось, что он друг водителя, но по ходу я понял, что он тоже едет автостопом в Измир. Этот парень очень помог мне сориентироваться в городе, пообещал найти для меня ночлег, но у меня уже был удобный вариант – веганское кафе в центре города. 

С корабля на бал: после трех дней путешествия я оказался в этом парке, где на гитаре играли этническую музыку, а меня угостили вином. Вечер удался. 

Эгейское море. 

Измир – один из самых либеральных городов Турции, если не самый либеральный. В летние месяцы сюда со всех концов страны приезжают тысячи молодых людей. 

В веганском кафе “Антика” вам не удастся найти менеджера, шеф-повара, официантов и даже уборщиц. Вся работа выполняется на добровольно-дружеской основе. Заказанная еда не имеет конкретной цены – платишь предпочтительную сумму в пределах предложенной стоимости. 

Как я уже отметил, в Измир приезжает молодежь, поэтому город заполнен молодыми людьми, и недостатка в желающих переночевать на втором этаже “Антики” нет. 

Экологические граффити. 

Курды быстро научились танцевать кочари. 

В измирском квартале Борнова очень много студенческих кафе, просто надо найти свободное место. 

Если не хочешь завтракать в одиночку, то можно пригласить членов соответствующей группы в Фейсбуке. Нужно только указать, сколько человек можешь угостить. Желающие подтверждают приглашение, и через несколько минут можно завтракать в компании. 

Средства передвижения. 

“Антика”. 

Каждая татуировка имеет свою историю, сейчас все и не вспомню. 

Люди обычно соглашались фотографироваться, особенно когда я приветствовал и благодарил их на турецком языке. 

Этот парень показал мне легкий и удобный способ завязывания узелка на шнурке для кулона. 

Приморский парк тянется вдоль всего берега начиная от квартала Алсанджак. Звуки музыки, которую исполняют на гитаре и других инструментах, смешиваются друг с другом. Можно просто присоединиться к сидящим на траве молодым людям, которые, как часто выясняется, познакомились здесь же.  

Закат на Эгейском море. 

Сувениры делают из чего угодно. 

Sarraf – пункт обмена валюты. 

Уличная музыка невероятно мелодична и, как правило, основана на этнических мотивах. 

Портрет:

Сперва на пластиковой таре играл один мальчишка, потом собрался целый оркестр. 

За одну лиру вам предскажут судьбу. 

В таком костюме должно быть довольно жарко. 

Браслетов и серег слишком много. 

Эй, а сейчас без рук! 

Концерт детского оркестра закончился. 

Другой оркестр все еще играет. 

Портрет:

Кафе

Электронная вечеринка в одном из клубов. Деньги, вырученные от платы за вход, будут переданы в качестве пожертвования другому клубу. 

Тату

Здесь, как и везде, пиво стоит в два раза дороже, чем в Ереване. 

Собираться у входа в клуб нельзя. 

Маленькие барабанщики. 

Стены кафе. 

Днем в Измире довольно жарко. 

Объятия, “Антика”. 

Трех дней для Измира мало, но меня ждет следующий пункт – Анкара…

 

(Продолжение следует)


Օбщество

Главная страница

Распечатать    |  In English  |  Հայերեն

Комментарии (2)
1. nina02:16 - 30 августа, 2017
Շատ լավ նյութ է. Կյանքիս լավագույն պահերը ավտոստոպով ճանապարհորդելիս եմ ապրել:
2. Արթուր18:30 - 30 августа, 2017
Turkey is the neighbor to the west, not the east.
Написать комментарий
Спасибо за ваш комментарий. Ваш комментарий должен быть подтвержден администрацией.

 