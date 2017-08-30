Пожарные машины с подвергшимися коррозии баками: что скрывает МЧС?

Оказывается, пожарно-спасательная служба Министерства чрезвычайных ситуаций Армении имеет серьезную проблему, о которой общественность не знала много лет, так как правительство предпочитало не затрагивать эту тему.

Пожарная техника пожарно-спасательных служб Сюникской, Лорийской и Ширакской областей не обновлялась с 1991 г. Она изношена и физически, и морально, поэтому в 2001 г. должна была быть списана, однако продолжает использоваться ввиду отсутствия возможностей для замены.

МЧС представило на обсуждение кабмина вопрос подписания соглашения между правительствами Армении и Японии о поставке пожарных машин из Страны Восходящего Солнца.

Вот что написано в представленной в правительство справке: “Вследствие физической и моральной изношенности пожарных машин в последние годы участились случаи их поломки. У значительной части автомобилей баки для воды подверглись коррозии, их ремонт невозможен. Неисправные водные насосы и вакуумные системы не позволяют в случае необходимости забирать воду из водоемов.

В связи с отсутствием специальных агрегатов и запчастей текущий ремонт производится с помощью деталей списанных автомашин. Однако часть этих агрегатов изношена до такой степени, что их дальнейший ремонт и эксплуатация невозможны, поэтому крайне необходимо заменить эти автомашины новыми”.

Есть еще одна проблема. В Сюнике, Лори и Шираке есть общины, которые расположены в 32-48 км от пожарно-спасательных служб, и в случае чрезвычайных происшествий, особенно в приграничных и высокогорных общинах, пожарные прибывают на место с часовым опозданием. В результате реагирование теряет смысл.

Это фото сделано 11 августа 2010 г., на площади Республики в Ереване. МЧС демонстрирует доставленные из Японии новые пожарные машины.

Вот что было написано в официальном сообщении МЧС: “Два из 28 совершенно новых автомобилей “Исузу” с емкостью 1000 литров воды, являются пожарными машинами быстрого реагирования. Они предусмотрены для Конда, Норагюха и других кварталов с труднопроходимыми улицами, а также для оперативного прибытия на место пожара во время автомобильных заторов”.

Тогда министр ЧС Армен Ерицян заявил, что новые пожарные машины пополнят парк размещенных в Ереване пожарных служб, а пожарные машины столичного парка будут предоставлены областям. Сегодня, в контексте предстоящего обсуждения в правительстве этого вопроса, решение о передаче столичных пожарных машин областям приобретает довольно негативный оттенок.

В августе 2010 г. спасательная служба МЧС имела 147 пожарных машин, из них 36 в Ереване, 111 – в областях., Получается, что несмотря на наличие проблем в областях со сложным рельефом, правительство предпочло обновить парк столицы, расположенной на не очень сложной местности.

Проблема неисправных и непригодных к использованию пожарных машин особенно непонятна на фоне постоянных заявлений о том, что МЧС является одной из наиболее состоявшихся структур.

Главный снимок с сайта МЧС РФ