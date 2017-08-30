Президент Серж Саргсян созвал заседание Совета национальной безопасности

Президент Республики, Председатель Совета национальной безопасности Серж Саргсян сегодня созвал заседание Совета национальной безопасности, в рамках повестки которого обсуждены законопроекты “Об обороне” и “О военной службе и статусе военнослужащего”.



В начале заседания подчеркнув, что с сегодняшнего дня начинается период обсуждений важнейших законопроектов обусловленных конституционными изменениями, Президент отметил, что во включенных в повестку законопроектах еще есть много вопросов, которые нуждаются в тщательном, разностороннем обсуждении и уточнении. Президент Республики поручил премьер-министру обеспечить участие всех заинтересованных ведомств на качественном профессиональном уровне в этих обсуждениях, чтобы впоследствии не возникало вопросов по поводу реализации этими ведомствами предусмотренных законом положений.



Вышеуказанные вопросы повестки членам Совета доложил министр обороны Виген Саргсян. Министр представил необходимость принятия обсуждаемых юридических актов, текущую ситуацию, проблемы и цели регулирования законопроектов.



Виген Саргсян отметил, что закон “Об обороне”регулирует правовые основы организации обороны Республики Армения, деятельность в сфере обороны органов государственного и территориального управления, местного самоуправления, должностных лиц, организаций, независимо от их правовой формы, вооруженных сил и других войск, права и обязанности граждан в процессе участия в обороне Республики Армения, а также отношения связанные с подготовкой к военным сборам и их проведением.



Закон “О военной службе и статусе военнослужащего” регулирует отношения связанные с вопросами подготовки граждан к военной службе, организации и реализации военной службы и готовности запаса в рамках конституционной обязанности граждан Республики Армения участвовать в обороне Республики Армения, а также с правовыми и социальными гарантиями военнослужащих, членов их семей и доверенных лиц военнослужащих.



Министр обороны на заседании представил также график обсуждений упомянутых законопроектов в правительстве и Национальном собрании, согласно которому на основании заключений уже полученных от всех заинтересованных министерств обсуждение разработанных проектов стартует на заседании правительства 31 августа.