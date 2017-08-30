Десять самых дорогих ресторанов Армении и недоплаченные миллионные налоги

Самую высокую кадастровую стоимость имеет ресторанный комплекс “Фараон”, принадлежащий председателю блока “Царукян”, депутату Национального Собрания Гагику Царукяну.

Кадастровая стоимость этого ресторана – более 2 млрд 866 млн драмов, или около 5,9 млн долларов.

Нам так и не удалось выяснить, какой годовой налог на недвижимость платит самый дорогостоящий ресторан Армении.

Староста общины Верин Птгни Геворк Погосян по совету министерства финансов отказался предоставить данные о размере уплачиваемого рестораном налога на недвижимость, посчитав эту информацию коммерческой тайной. Между тем одним из источников формирования общинных бюджетов являются суммы, взимаемые с этого вида налога. Получается, что для административных округов Еревана и других общин предоставление данных о размере налога на недвижимость не является коммерческой тайной, а для старосты Верин Птгни является.

Для получения этой информации мы дважды обратились и к пресс-секретарю Гагика Царукяна, депутату НС Иветте Тоноян. Она пообещала поговорить со старостой и через два часа связаться с нами, но звонок так и не последовал. Это наводит на мысль о том, что принадлежащий депутату ресторанный комплекс либо не платит налог на недвижимость, либо платит столь мизерную сумму, что ее не хотят обнародовать.

Хотя мы и не получили данные о размере налога на недвижимость, уплачиваемого рестораном “Фараон”, в Госкомитете кадастра нам сообщили, что, согласно расчетам, годовой налог должен составлять 8.599.398 драмов.

Отметим, что кадастровая стоимость существенно отличается от рыночной, которая бывает в несколько раз выше.

Согласно закону РА “О налоге на недвижимость”, для строений общественного и производственного назначения база налогообложения составляет 0,3%. Если строение (в данном случае ресторанный комплекс) является отдельным объектом, то его кадастровая стоимость рассчитывается по одной формуле, а если объект расположен внутри какого-либо здания или строения, то - по другой. И уже на основе кадастровой стоимости административный округ, на территории которого находится данный объект, устанавливает налог на недвижимость в размере 0,3%.

Ресторан “Парвана” платит налог на недвижимость в четыре раза меньше установленного законом

Вторую строчку в десятке ресторанов с самой высокой кадастровой стоимостью занимает ресторанный комплекс “Парвана”, принадлежащий жене депутата Национальнного Собрания, предпринимателя Самвела Алексаняна. Собственником ресторана является компания “Озеро Парвана”, 100% акций которой оформлены на жену Алексаняна Шогерину Мкртчян.

Кадастровая стоимость ресторана более 1 млрд 393 млн драмов, а уплачиваемый им годовой налог на недвижимость, по данным административного округа Кентрон, составляет 938 тыс. драмов. Несмотря на то, что “Парвана” - второй по своей кадастровой стоимости ресторанный комплекс, налог он платит меньше, чем следующие за ним рестораны. Если рассчитать кадастровую стоимость этого комплекса по коэффициенту 0,3%, то уплачиваемый им налог на недвижимость должен составить 4 млн 180 тыс. драмов, то есть примерно в 4 раза больше, чем “Парвана” платит сейчас.

Это обстоятельство подтвердили и в Госкомитете кадастра. В ответ на запрос Hetq.am они сообщили, что по имеющимся у них данным, ресторан “Парвана” должен платить в год именно ту сумму, которую мы рассчитали – 4.180.452 драма.

То есть ресторан платит в год на 3 млн 241 тыс. драмов меньше установленного законом размера налога на недвижимость. А если учесть, что этот ресторанный комплекс действует с 2005 г., то получается, что депутат перечислил в общинный бюджет на 16 млн драмов меньше положенного.

Отсюда напрашивается вывод: административный округ Кентрон, где находится ресторанный комплекс, решил установить для объекта депутата льготную плату.

Рестораны с самой высокой ккадастровой стоимостью имеют отношение к должностным лицам

Значительная часть ресторанов с наиболее высокой кадастровой стоимостью имеет отношение к бывшим или нынешним должностным лицам. Девять из них действующие, и лишь замыкающий десятку ресторан “Маку” является недействующим.

В эту десятку входят также ресторанный комплекс “Флоренс”, принадлежащий сыну премьер-министра Карена Карапетяна Тиграну Карапетяну, ресторан “Белладжио” Саркиса Маркаряна, брата бывшего депутата парламента Григора Маркаряна, ресторанный комплекс “Арснакар” бывшего депутата, председателя Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна.

На инфографике представлены кадастровая стоимость 10 самых дорогих ресторанов Армении и размеры уплачиваемого ими налога на недвижимость.

Пять из десяти этих ресторанов находятся в административном округе Кентрон, в частности в Разданском ущелье и на проспекте Мясникяна.

Фото: Саро Багдасарян