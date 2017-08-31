Проживающие в здании бывшего интерната беженцы и необеспеченные семьи получат квартиры

Правительство приняло сегодня решение об обеспечении квартирами 9 семей беженцев из Азербайджана и необеспеченных семей, проживающих в здании бывшего интерната на территории, называемым Корейским ущельем.

Напомним, что на протяжении многих лет в этом районе действовала школа-интернат, в одном из корпусов которой проживали бежавшие 30 лет назад из Баку в Ереван наши соотечественники. Сейчас в здании осталось 5 семей беженцев. Большинство из них умерло, некоторые семьи уехали из страны. Правительство Армении до сих пор не могло обеспечить их жильем.

В прошлом году интернат закрылся. Вместо него был создан центр по уходу за лицами с психическими отклонениями “Дзорак”. Сюда были переведены 120 воспитанников специального детдома в Харберде и пациентов варденисского психоневрологического диспансера. В результате рядом с беженцами поселились психически нездоровые люди. Кроме пяти семей беженцев в здании бывшего дома-интерната проживают четыре необеспеченные семьи.

Правительство решило оказать им финансовую помощь, предоставив сертификат на покупку квартиры.

Сертификат предусматривает 9.323,6 тыс. драмов для 1-комнатной квартиры, 13.985,4 тыс. драмов для 2-комнатной квартиры и 18.647,2 тыс. драмов для 3-комнатной квартиры.

Напомним, что госбюджетом 2017 г. семьям, проживающим в спальном корпусе центра “Дзорак”, министерство труда и по социальным вопросам выделило на обеспечение их квартирами 20,4 млн. Однако семьи не знали, как будет распределена эта сумма.

В ответ на запрос Hetq.am в министерстве сообщили, что цены на квартиры были рассчитаны исходя из средней стоимости одного квадратного метра жилья в ереванском административном округе Нубарашен. Однако в беседе с нами жильцы выразили недовольство, так как этой суммы не хватило бы даже на покупку комнаты в общежитии на окраине города.

Сегодняшний проект решения разработан с учетом предложений и замечаний заинтересованных органов, пересмотрены также расчеты.

Основанием для представленных расчетов послужила стоимость 1 кв.м жилья в ереванском округе Нубарашен в данный период и приложение к приказу министра градостроительства от 31 марта 2014 г.