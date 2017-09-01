Как компания “АрменТел” рассчитала причиненный ей ущерб

Обвиняемый по делу о создании в ЗАО “АрменТел” нелегального канала связи, бывший технический директор компании Владимир Сачков вчера впервые после освобождения под залог явился на заседание суда без сопровождения полицейских.

На вчерашнем заседании, которое проходило в суде общей юрисдикции ереванских административных округов Кентрон и Норк-Мараш, исследовались доказательства, в частности результаты финансово-экономической и компьютерно-технической экспертиз расчета ущерба, причиненного компании “АрменТел” и государству.

Согласно заключению экспертизы, размер ущерба государству, причиненного вследствие незаконной предпринимательской деятельности Ашота Погосяна, Александра Зубова, Игоря Климко, Владимира Сачкова и Алексея Писарева, составил 856 млн драмов, размер ущерба ЗАО “АрменТел” – 1,8 млрд драмов.

Напомним, что согласно обвинению группа должностных лиц “АрменТела” и косвенно связанных с компанией лиц создали канал связи, посредством которого поступавшие от иностранных операторов международные звонки обходили расчетную систему компании. Канал действовал в 2011-2013 гг. В результате деятельности группы ущерб был нанесен как ЗАО “АрменТел”, так и государству по части налогов.

Адвокат Сачкова Армен Багдасарян отметил, что расчеты производились на основе данных, представленных ЗАО “АрменТел”, между тем в данном случае компания является заинтересованной стороной и не компетентна производить подобного рода специальные расчеты.

По утверждениям адвоката, из расчетов непонятно, какую прибыль получило бы ЗАО АрменТел” в случае поступления звонков на расчетную систему компании. Неизвестно также, каким был объем звонков, какие расходы потребовались бы на их обслуживание.

Армен Багдасарян также отметил, что в деле нет никаких доказательств или документов, свидетельствующих о факте неазконной предпринимательской деятельности.

В свою очередь Владимир Сачков сказал, что неизвестно, как был рассчитан причиненный компании ущерб, поскольку неизвестно, как рассчитывались интенсивность и объем телефонных звонков, то есть величина эрланг, для измерения которой нет научных методов.

Адвокат ходатайствовал о приглашении в суд эксперта. Судья Армен Бекташян отложил обсуждение ходатайства до завершения исследования доказательств. Следующее судебное заседание состоится 11 сентября.