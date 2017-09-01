Пятница, 01 сентября

Օбщество

Карен Карапетян обсудил с делегацией «Майкрософт»-а вопросы реализации цифровой повестки дня Армении



Премьер-министр Карен Карапетян принял делегацию во главе с президентом регионального представительства компании «Майкрософт» в СНГ Рональдом Бинкофски. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Правительством РА и компанией «Майкрософт» в направлении формирования цифровой повестки дня Армении.

Карен Карапетян отметил, что в повестку дня Правительства включены разработка цифровой стратегии, развитие цифровой системы государственного управления и местного самоуправления, резкое увеличение числа предоставляемых электронным путем услуг, разработка интегрированной электронной системы государственного управления и другие вопросы.

По словам Премьер-министра, с целью реализации этих программ создан фонд «Цифровая Армения», и Правительство готово двигаться вперед по указанным направлениям во взаимодействии с «Майкрософт»-ом.
Рональд Бинкофски в свою очередь подчеркнул готовность «Майкрософт»-а содействовать Армении в деле осуществления цифровой повестки дня и добавил, что с этой целью провел результативные обсуждения с представителями различных ведомств. По словам президента регионального представительства «Майкрософт»-а в СНГ, в этой сфере компания имеет богатый опыт и необходимый потенциал, которые могут быть использованы в процессе реализации цифровой повестки дня Армении.

На встрече был также обсужден ряд других вопросов двустороннего сотрудничества.


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