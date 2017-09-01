Первого сентября в селе Пюник не прозвенел школьный звонок: родители и ученики бойкотируют решение правительства о закрытии школы

В селе Пюник Котайкской области первоклассники сегодня не подарили цветы первой учительнице и не сели за школьные парты. Вместо этого утром родители провели в центре села акцию протеста. 24 августа правительство приняло решение объединить школу в Пюнике со школой в соседенм селе Артаваз.

Это значит, что через два месяца пюникская школа закроется, а детям придется ходить на занятия в соседнее село. Пюникцы возмущены, они считают, что закрытие образовательного учреждения равнозначно исчезновению села.

В Артавазе живут 450 человек, в двух общинах вместе взятых – 1116. Все они вынужденные переселенцы из Азербайджана. В обеих общинах действовали школы. Пюникцы опасаются, что закрытие их школы приведет к массовой эмиграции из села.

Кроме того, чтобы добраться до школы в Артавазе детям придется преодолевать пешком три километра, так как транспорт часто не доезжает до Пюника, а зимы здесь очень холодные.

По словам 11-классницы Карине Азарян, в разных классах уроки заканчиваются в разные часы, и чтобы не ждать 1-2 часа, детям придется добираться до дома пешком.

“У нас снег достигает нескольких метров. Как дети будут зимой возвращаться пешком домой. Мой старший заканчивает уроки в 4 часа, другой сын – в 3, дочка – в час. Сколько же времени я должна будут тратить на дорогу. Зимой транспорт вообще не работает. Ни один родитель не отпустит своего ребенка в школу в другое село. Если школу закроют, пусть проводят уроки во дворе, пока государство не поймет, что так нельзя поступать”,- сказала мама первоклассницы Карине Вирабян ИринаЛогвенова.

Родители рассказали, что школьники из соседнего Анкавана тоже ходят в школу в Артавазе, и они либо отсутствуют на первых уроках, либо приходят с опозданием.

“Правительство испортило нашим детям 1-е сентября. Хотят походить на Европу. А в каком европейском государстве закрывают школу, оставляя детей без образования? Как может 6-летний ребенок каждый день добираться до этой школы?” – возмущалась мама первоклассника Лусине Варданян.

Кстати, родители уверены, что здание их школы намного более благоустроено, чем здание школы в Артавазе.

В 11 часов все учителя в ожидании учеников собрались в учительской. “Мы пришли на работу”,- сказала учительница русского языка Мариетта Белуян.

Однако ни один ученик так и не зашел сегодня в школу. Директор Гагик Марабян заявил, что они обязаны руководствоваться законом, а именно созвать собрание, обсудить вопрос с родителями и обратиться к губернатору с просьбой решить возникшую проблему.

Для Марабяна решение правительства стало неожиданностью. Он только вчера получил из областной администрации письмо о том, что нужно сообщить учителям об ожидающей их безработице.

По мнению директора, сегодняшняя акция родителей преждевременна, так как в сентябре и октябре им еще предстоит работать, учителя должны получить зарплату. А вот через месяц, если ничего не изменится, уже можно проводить акции. Тем не менее, Гагик Марабян очень надеется, что правительство пересмотрит принятое решение.

“В свое время правительство Тиграна Саркисяна сделало нашей общине “подарок”: у нас забрали землю и, признав ее превалирующим интересом, передали какому-то шейху.

А сегодня “подарок” нам преподнес Карен Карапетян, который решил закрыть нашу школу. Школа – это образовательный очаг, который священен. Оптимизировать – значит разрушить священный очаг, что недопустимо”,- сказал местный житель Ерванд Налтакян.

Директор артавазской школы Борик Конджорян в беседе с нами отметил, что если в пюникской школе 42 ребенка, то у них – 70. Более того, решение об объединении школ не было неожиданным, так как этот вопрос начал обсуждаться год назад. По словам Конджоряна, состояние их школьного здания такое же, как и состояние школы в Пюнике. Областная администрация обещала капитально отремонтировать школу. А утверждения пюникцев о непроходимых зимой дорогах Борис Конджорян назвал недостоверными, отметив, что в прошлом году он лишь один раз не смог добраться на своей машине из Раздана в Артаваз. Кроме того, из Раздана в школу добираются и учителя.

В Пюник прибыли сотрудники областной полиции и заместитель губернатора Котайка Мушег Манасян. Последний сказал, что приехал выслушать пюникцев и передать их опасения губернатору. Что касается непроходимости дорог, то, по словам Манасяна, этот вопрос будет решен совместно с органом местного самоупраавления.

Мы поинтересовались у старосты села Артаваз Рэма Ованнисяна, какая сумма выделяется из общинного бюджета на расчистку дорог. Оказалось, на эти работы предусмотрено 100 тысяч драмов в год, но когда денег не хватает, Ованнисян докладывает их из своего кармана.

Вице-губернатор сообщил, что все школы области, имеющие мало учеников, будут объединены, но при этом он не смог сказать, сколько школ оптимизировано. Пюникской школе государство выделяет 17 млн драмов.

Родители согласны собрать эту сумму с помощью благотворителей, лишь бы их школа продолжала действовать.

Если правительство не пересмотрит решение о закрытии школы, то пюникцы готовы приехать в Ереван, придти к зданию правительства и передать от детей цветы Карену Карапетяну и министру просвещения Левону Мкртчяну. А пока в Пюнике школьники не будут ходить на уроки.