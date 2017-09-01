После 5-летнего ожидания в селе Варденис открылась новая школа

Первого сентября новая школа в селе Варденис Арагацотнской области приняла 15 первоклассников.

Школьное здание строилось около пяти лет, начиная с 2013 г. Все это время уроки проводились в старом здании, имевшем 4-ю степень аварийности. В 2016 г. учителя и ученики бойкотировали занятия, отказавшись учиться в подобных условиях. Новое здание школы было сдано в эксплуатацию зимой 2017 года. Классы полностью готовы, строительные работы не завершены только в спортзале.