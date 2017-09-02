Семь дней на передовой

В период с 27-го августа по 2-е сентября оперативная ситуация на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск продолжала оставаться относительно спокойной.

По сообщению пресс-службы Минобороны Республики Арцах, в указанный период противник из стрелкового оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня около 200 раз, произведя в направлении армянских позиций более 2200 выстрелов.

“Подразделения Армии обороны продолжают полностью контролировать ситуацию на передовой и уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу”,- говорится в сообщении.