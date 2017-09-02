Хосровский заповедник после пожара
Саро Багдасарян
14:40, 2 сентября, 2017
Комментируемое
Популярное
28.08.2017
Просмотрен 18982 раз Дочь и зять мэра Гюмри купили компанию в Праге
30.08.2017
Просмотрен 18443 раз Десять самых дорогих ресторанов Армении и недоплаченные миллионные налоги
28.08.2017
Просмотрен 11627 раз Пожар на заводе “Наирит” продолжается (фото и видео)
01.09.2017
Просмотрен 10205 раз Первого сентября в селе Пюник не прозвенел школьный звонок: родители и ученики бойкотируют решение правительства о закрытии школы
29.08.2017
Просмотрен 6974 раз Автостопом по Турции (часть 1)
29.08.2017
Просмотрен 6627 раз Табличка с предупреждением о штрафе не является препятствием для выброса мусора в ущелье