От “Хачатуряна” до “Айвазовского”: “стальные птицы”, названные в честь выдающихся армян

Базирующаяся в Гюмри компания “Тарон Авиа” 31 августа представила свой новый самолет. Это второй обслуживающий армянских пассажиров борт, еще два находятся в Судане. Учредитель и гендиректор компании Гарник Папикян сообщил СМИ, что очередной самолет будет доставлен в Армению в марте будущего года. Оператор, совершающий каждую неделю полеты из Гюмри в Краснодар, Ростов-на-Дону, Самару и Москву, в октябре предусматривает начать выполнять рейсы в Европу.

Новый самолет “Boeing 737-55S”, зарегистрированный в РА как EK-73776, назван в честь выдающегося армянского композитора Арама Хачатуряна. Самолет EK-73797, который начал эксплуатироваться раньше, носит имя Мгера Мкртчяна. Мы уже писали о том, что прибывший в Армению новый лайнер ранее принадлежал компании “Армавиа” и был зарегистрирован под номером EK-73771. До этого Багдасаров сдал его в аренду компании "Slovakian Airlines”, которая не эксплуатировала самолет. В Словакии ему было присвоено имя бывшего политического и военного деятеля, астронома Милана-Ростислава Штефаника.

Вообще давать самолетам имена является распространенной практикой в авиации, цель которой представлять миру выдающихся деятелей данной страны.

Поскольку при представлении лайнеров “Мгер Мкртчян” и “Арам Хачатрян” некоторые СМИ заявили, что “Тарон Авиа” впервые в армянской авиации применяет практику присвоения имен видных деятелей, считаем нужным изложить обратное.

Так, имена Мгера Мкртчяна и Арама Хачатряна ранее носили самолеты авиакомпании “Армавиа”. Однако впервые эту практику применили “Армянские авиалинии”, которые единственному зафрахтованному в 1998 г. “Airbus A310-222” дали название “Арарат”.

Пришедшие на смену “Армавиа” компании “Эйр Армения” и ныне действующая “Армения” не стали давать имена своим самолетам.

Представляем самолеты “Армавиа”, которые получили имена.

“Арам Хачатурян” – EK-32008, “Airbus A320-211”. Его нынешним оператором является армянскаяа компания “Atlantis European Airways”, которая передала самолет в аренду молдавской компании “Fly One”. В настоящее время EK-32008 уже не носит имя “Арам Хачатурян”. До передачи самолета Молдавии лайнер, находясь в Армении, некоторое время носил имя “Месроп Маштоц”.

“Месроп Маштоц” - EK-32009, “Airbus A320-211”. 3 мая 2006 г. этот самолет разбился в Сочи.

“Григор Лусаворич” – EK-32010, “Airbus A320-211”. 5 мая 2006 г. самолет сгорел в ангаре аэропорта Брюсселя.

“Мика” - EK-86118, “Ил-86”. В 2015 г. после снятия с эксплуатации переднюю часть самолета использовали для проведения экспертизы при изучении инцидента с самолетом “Boeing 777” компании “Malaysia Airlines”, который был сбит в украинском небе.

“Мика” – EK-32011, “Airbus A319-132”. Это второй самолет “Мика” компании “Армавиа”.

“Маршал авиации Сергей Худяков (Арменаак Ханперянц)” – EK-32012, “Airbus A319-132”.

“Ованнес Айвазовский” – EK-32005, “Airbus A320-214”. Это первый самолет “Армавиа”, который не эксплуатировался другими операторами и находится в заводском состоянии.

“Виктор Амбарцумян” – EK-32007, “Airbus A319-111”. Этот самолет, как и предыдущий, находится в “свежем” состоянии.

“Сергей Мергелян” – EK-20014, “CRJ 200LR”. После банкротства “Армавиа” самолет был вынесен на торги. Он по сей день стоит в аэропорту “Звартноц”.

“Александр Манташев” - EK-42470, “Як-42Д”.

“Маршал Ованнес Баграмян” - EK-32006, “Airbus A320-214”.

“Юрий Гагарин” - EK-95015, “SSJ 100-95B”. Это первый и единственный “Sukhoi Superjet 100” компании “Армавиа”, который 21 апреля 2011 г. впервые в истории этих воздушных судов совершил коммерческий рейс.

“Мартирос Сарьян” - EK-20017, “CRJ 200LR”.

“Арно Бабаджянан” - EK-20018, “CRJ 200LR”.

“Ованнес Айвазовский” - EK-73775, “Boeing 737-55S”. Это был второй самолет, носивший имя выдающегося мариниста. В настоящее время является самолетом компании “Тарон Авиа” и эксплуатируется в Судане.

“Фрунзик (Мгер) Мкртчян” - EK-95016, “SSJ 100-95B”. Хотя в 2012 году самолет был готов прибыть в Армению, “Армавиа” отказалась от него.