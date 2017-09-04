В Басене стартовала замыкающая экологическую цепочку программа: к солнечному водонагревателю и пеллетам прибавится биогаз

“Внедрением программы получения биогаза мы замкнем экологическую цепочку, начало которой было положено применением новейших технологий по использованию солнечной энергии”,- сказал староста общины Басен Гамлет Петросян.

В общине, удостоившейся титула “Зеленая деревня”, с 2013 г. занимаются внедрением восстанавливающейся энергии и новыми сельскохозяйственными технологиями. В качестве экспериментального “центра” был выбран детский сад, который посещают 60 детей.

На его территории были установлены первые солнечные и воздушные водонагреватели, сушилки для фруктов и зелени. Здесь же будет построена теплица, которая обеспечит детей экологически чистыми продуктами.

При апробировании программы пеллета (топливные гранулы, полученные из биоотходов) перед Фондом развития Басена была поставлена задача первую печь приобрести за границей опять-таки для детского сада. Все эти проекты реализуются при содействии Евросоюза, Сотрудничества австрийского развития, “Хилсферк Австрия Интернешнл”, Глобального экологического фонда ООН и экологической общественной организации “Биософия”.

Территория, выделенная под очередной проект – получение биогаза, вновь “принадлежит” малышам, а полученнй газ будет служить нуждам детсада.

Для организации работ по получению биогаза общине выделено 3300 евро. Еще 1000 евро вложили местные власти. Работы начались осенью прошло года, однако с наступлением холодов они были прекращены.

Гамлет Петросян

“Поскольку основой получения биогаза служит навоз, то требуется теплая среда. Кроме того, не хватало некоторых видов оборудования. Система автоматизации до сих пор не установлена. Но через неделю все будет готово и начнет полноценно действовать”,- заверил мой собеседник.

Территория детского сада превратилась в волшебное место, где реализуются программы, которые потом берут на вооружение местные жители.

80 из 460 семей басенцев уже используют солнечные водонагреватели. По примеру своих соседей 12 водонагревателей установили в Карнуте и 15 – в Овите. Вооушевленные построенной на территории детсада теплицей в Басене построили еще две теплицы площадью 460 кв.м и 240 кв.м. После первых же опытов использования альтернативного топлива, пеллета, появились семьи, которые решили лично опробовать эффективность топливных гранул и зимой отапливать дома биотопливом.

“Для Басена, где газификация отсутствует, применимы и продуктивно используются все источники восстанавливающейся энергии,- сказал руководитель общины Гамлет Петросян. – В прошлом году область получила высокий урожай зерна, много было соломы, поэтому можно с уверенностью сказать, что если бы летом мы закончили строительство цеха, то многие смогли бы получить биотопливо из соломы ”.

В этом году уже поступили многочисленные заказы из Эчмиадзина, Артика и Маралика. В самом Басене увеличилось число семей, которые нынешней зимой собираются отапливать дома паллетом. “Прошлой зимой этот вид топлива использовали 11 семей, а за пределами общины – 6 семей. Все они регулярно приносили солому и получали паллет. К сожалению, от многих заказов пришлось отказаться из-за небольшой мощности цеха”,- сказал Гамлет Петросян, добавив, что в начале августа в их общине состоялось выездное заседание под председательством замминистра энергетики, на котором обсуждались вопросы “зеленых” энергоносителей и увеличения мощности цеха по производству пеллета.

“Поступило предложение создать цех мощностью в одну тонну. Оборудование для него обойдется в 60 тысяч долларов, а вместе с доставкой, монтажными работами и установкой – в 200 тысяч долларов,- сообщил мой собеседник. – Сейчас ведутся переговоры, пытаемся решить вопрос создания цеха до декабря-января. При содействии правительства можно будет получить долгосрочный кредит под низкие проценты”.

Программа уже доказала свою эффективность. В Басене предусмотрено наладить и производство брикетов, а также предназначенных для биотоплива печей. “Будет создано 5-6 рабочих мест со стабильной зарплатой – инженеры, специалисты по безопасности, испытанию печей и т.д. Акцент будет сделан на производстве более дешевой, качественной и конкурентоспособной продукции”,- отметил Гамлет Петросян.

Геворк Петросян

Председатель общественной организации “Биософия” Геворк Петросян, касаясь программы получения биогаза, сказал, что она даст возможность амдминистрации Басена не закрывать детский сад в зимние месяцы. “Эту цель преследует и организация отопления пеллетом. Сейчас к этому прибавится биогаз, что позволит свести к минимуму расходы на электроэнергию, вплоть до их обнуления. Детский сад сможет работать круглый год, работники будут получать зарплату и т.д.”.

По мнению эколога, в сельских общинах получение биогаза будет способствовать решению экономических и социальных проблем.

“Когда в какой-либо общине мы осуществляем программу, то обязательно следим за тем, какой результат достигается. В этом плане Басен считается образцовым по нескольким причинам. Во-первых, староста Басена очень хорошо понимает, что чем более развитой будет его община, тем более обеспеченно будут жить люди. Во-вторых, у него есть желание поделиться достигнутым с соседними общинами. Поэтому в Басене уже реализовано 4-5 программ и есть надежда на реализацию новых проектов”,- отметил Геворк Петросян.

Староста Басена, говоря о дальнейших планах, сказал, что в целях получения энергии очень хочет использовать силу ветра. По всей видимости, следующая инвестиционная программа будет направлена именно на это.

“В Басене ветрено 20 часов в сутки. Сейчас думаем о том, чтобы перейти к укрощению ветра, благодаря чему мы полностью замкнем экологическую цепочку,- отметил руководитель общины. –То, что мы сейчас используем, это восстанавливающаяся энергия. Благодаря этому мы решаем экологические проблемы: в полях люди не жгут солому, не получают из навоза кизяк, зола которого не приносит пользу земле, сводят к минимуму потребление электроэнергии, в общине не надо будет проводить газ, тратя на это огромные суммы, и т.д. Мы используем то, что дает природа, не загрязняя окружающую среду. Это называется безотходным управлением”.