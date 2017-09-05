В Пюнике школьники продолжают бойкотировать занятия. Жители обратились с письмом к президенту и премьер-министру

В селе Пюник Котайкской области школьники продолжают бойкотировать занятия в знак протеста против решения правительства о закрытии местной школы. Несмотря на уговоры директора школы, сотрудников областной администрации и Министерства образования и науки, дети второй день с начала учебного года не посещают школу.

Пюникцы обратились с письмом к президенту Сержу Саргсяну, премьер-министру Карену Карапетяну и министру образования и науки Левону Мкртчяну, в котором просили отменить решение правительства о реорганизации их школы.

“Решение о реорганизации мотивируется решением вопроса качественного образования, однако успеваемость учащихся средней школы Пюника не зависит от числа учеников. В 2016-2017 учебном году школа дала четырех выпускников, трое из которых поступили в вузы – Ереванский государственный медицинский университет, Инженерный университет, государственный колледж в Раздане, а четвертый выпускник, хоть и не уступал первым трем, однако не поступил из-за социальных условий”,- написали в письме пюникцы.

“Закрыть школу – значит заставить жителей села встать на путь миграции, поскольку Артаваз – более высокогорный район, а школа расположена в более неблагоустроенном здании. Холодной зимой дети не смогут нормально ходить на уроки, так как из-за обильного снега транспорт не может работать стабильно”,- говорится в письме.

В нем также выражена обеспокоенность здоровьем детей, так как холодная зима в Артавазе и Пюнике продолжается 5-6 месяцев в году.

Напомним, что 1 сентября школьный звонок в Пюнике так и не прозвенел – дети бойкотировали занятия в школе. Вместо этого утром родители провели в центре села акцию протеста.

24 августа правительство решило объединить школу в Пюнике со школой соседнего села Араваз. Школа в Пюнике должна закрыться через два месяца, после чего детям придется ходить в школу в соседнем Артавазе.