Ситуация в Бюракане усложняется: появились новые очаги пожара (фото)

В лесах села Бюракан Арагацотнской области появились новые очаги пожара.

Если утром пресс-служба МЧС, а чуть позже директор спасательной службы Мушег Казарян в беседе с Hetq.am отмечали, что пожар локализован, то спустя полчаса появились сигналы о двух-трех новых очагах и распространении огня с большой скоростью.

Находясь в развернутом в бюраканском лесу штабе, Мушег Казарян сообщил нам, что усилиями пожарных, спасателей и бюраканцев ситуацию удается держать под контролем.

По словам Казаряна, местность сложная, правда, не настолько, как в Хосровском заповеднике. Пожарные машины не могут подъехать к месту пожара. “Ребята больше километра тащили устройства на себе. И это продолжалось всю ночь, поэтому сегодня огонь не такой сильный”,- сказал директор спасательной службы.

Минут через двадцать работники лесного хозяйства сообщили, что в километре от штаба формируется новый очаг пожара. Именно они первыми попытались потушить огонь. Всего за 15 минут площадь возгорания увеличилась примерно в четыре раза. Работники лесного хозяйства боролись с огнем с помощью веток, но ветер способствовал быстрому распространению пожара.

Несколько раз люди чуть не оказались в окружении пламени. Отступая на более безопасное место, они замедлили его распространение.

Пока пожарные машины ехали к месту пожара, огонь перекинулся на клены. Для его тушения нашего боевого расчета оказалось недостаточно. Подъехал второй расчет, но в это время появились сведения о сильном пожаре в одном-двух километрах. Командиры пожарной службы вынуждены были направить машины туда.

Всю ночь более ста пожарных-спасателей тушили огонь. Однако складывалось впечатление, что, несмотря на большие усилия, имеющихся ресурсов было недостаточно для того, чтобы пресечь распространение огня. На участках, которые уже не считаются опасными, дым постепенно становился гуще, что свидетельствовало об усилении пожара на этой территории.

Площадь бюраканского лесничества составляет 3622 гектара, 955 из них покрыты лесами. Об охваченной огнем площади приводятся разные данные. В официальных сообщениях МЧС говорится о 80 га. Такие же цифры приводит руководитель администрации села Бюракан Асатур Геворкян. А директор спасательной службы МЧС Мушег Казарян сказал Hetq.am, что пожар нанес частичный ущерб на территории в 20-30 га.

На данной территории находятся дубовые и кленовые леса. Оба дерева занесены в Красную книгу Армении. Работники лесничества утверждают, что деревья пострадали мало, больше – лекарственные растения, кусты шиповника и боярышника.

Эти плоды, по словам Асатура Геворкяна, являются источником дохода для жителей соседних деревень. Бюраканские шиповник и боярышник считаются лучшими во всей Армении.

Разнообразен и животный мир. В лесах Бюракана живут занесенные в Красную книгу бурые медведи, волки, хищные птицы. На участке, о котором говорилось выше, мы заметили орлов.

Сегодня служба пожарных не обошлаась без чрезвычайных происшествий. В частности, сломался автомобиль “ЗИЛ” пожарной службы Апарана.

“ЗИЛ” стоит недалеко от места пожара, и если не удастся потушить ближайший очаг возгорания, то автомобиль, может оказаться в огне.

В настоящее время пожар продолжает распространяться, а пожарные пытаются не допустить этого. Они обратились к губернатору Арагацотна с просьбой прислать трактор.

Бюраканцы опасаются, что огонь может добраться до хвойных деревьев. Пожарные машины непрерывно заправляются водой в селе Бюракан и вновь отправляются в лес.

Щит информирует о наличии на территории уникальных растений.

Щит, предупреждающий об опасности пожаров, стал мишенью для любителей охоты.

Место базирования пожарных.

После пожара территория превращается в мертвую зону.

Пожар перекидывается на клены.

Людям не оставалось ничего другого, как пытаться руками пресекать распространение огня.

Так же поступали и пожарные.

ՀСломанная машина пожарной службы.