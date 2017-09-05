В Правительстве обсуждены шаги, направленные на ликвидацию последствий крупных пожаров

У Премьер-министра Карена Карапетяна сегодня состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся ликвидации последствий крупных пожаров, возникших в государственном заповеднике «Хосровский лес», на прилегающей к общине Артаван Вайоц Дзорской области территории и на заводе «Наирит» в Ереване, осуществления мероприятий по предотвращению возможных пожаров, надлежащему контролю территорий.



Карен Карапетян указал на важность скоординированной работы и осуществления четкой политики ведомств в направлении предотвращения подобных происшествий и отметил, что необходимо разработать соответствующие механизмы надлежащего контроля лесов, пожароопасных территорий.

Премьер-министр поручил создать комиссию с привлечением специалистов заинтересованных ведомств, которая изучит имеющуюся ситуацию и представить необходимые предложения по решению проблемы. По словам Главы Правительства, для того, чтобы держать ситуацию под контролем и надлежащим образом реагировать на возможные вызовы, каждое ведомство должно быть в максимальной готовности, четко зная свои задачи.



Министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян доложил, что были обсуждены причины возникновения пожаров и с целью исключения человеческих и климатических факторов отмечена важность проведения профилактических мероприятий. С целью усиления охраны территории государственного заповедника «Хосровский лес» Министр по чрезвычайным ситуациям счел первоочередной установку видеокамер на ведущих в заповедник дорогах и тропах с целью организации противопожарного мониторинга.

По словам министра, благоприятные условия для возникновения пожара в заповеднике создались из-за жарких погодных условий, вследствие чего травяное покрытие полностью высохло. С целью обеспечения влажности травы в таких условиях Давид Тоноян предложил создать рабочую группу с привлечением соответствующих специалистов заинтересованных ведомств, которая, исходя из специфики природных условий, изучит возможности создания на территории заповедников гидросистем, разработает соответствующие мероприятия с целью повышения пожарной безопасности лесов и особо охраняемых территорий.



Министр по чрезвычайным ситуациям также доложил, что изучены возможные причины возникновения аварии на заводе «Наирит», выявлены имеющиеся проблемы. Давид Тоноян подчеркнул отсутствие на заводе системы охлаждения резервов и указал на важность сбора и складирования оставшихся на заводе «Наирит» с прежних времен ядохимикатов, их уничтожение с использованием имеющихся в республике возможностей.

Для всестороннего и полного решения проблемы Министр по чрезвычайным ситуациям провел встречи с представителями международных организаций с целью осуществления комплесных изучений и вовлечения международных экспертов в их проведение. Министр предложил на основании изучений и их результатов создать межведомственную комиссию со специалистами заинтересованных ведомств: министерств энергетики и природных ресурсов, охраны природы, по чрезвычайным ситуациям, завода «Наирит».



О возникших вследствие пожаров экологических проблемах, осуществляемых в направлении их решения и устранения работах доложил Министр охраны природы Арцвик Минасян.

Премьер-министр Карапетян в общем и целом одобрил представленные предложения и дал соответствующим ведомствам конкретные поручения, в том числе относительно сведения к минимуму рисков возникновения пожаров, конкретизации политики управления лесами в республике.