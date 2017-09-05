В ООН распространен документ МИД Республики Арцах

23 августа в Организации Объединенных Наций был распространен документ МИД Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) с изложением позиции относительно проводимой Азербайджаном политики изоляции Арцаха. 1 сентября документ был опубликован на официальном сайте ООН и доступен по следующей ссылке:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/266/58/pdf/N1726658.pdf?OpenElement․

В документе подчеркивается, что политика Азербайджана, направленная на изоляцию Арцаха, является вопиющим нарушением права на развитие, которое закреплено в Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека, а также в Международном пакте о гражданских и политических правах и Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах. Право на развитие является неотъемлемым правом как отдельных лиц, так и народов и включает в себя: полный суверенитет над природными ресурсами; самоопределение; участие населения в развитии; равенство возможностей; создание благоприятных условий для осуществления других гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав.

Ссылаясь на ряд норм международного права, в документе подчеркивается, что осуществление индивидуальных и коллективных прав и основных свобод, включая реализацию социальных и экономических прав, не должно зависеть от статуса страны проживания людей, следовательно, отсутствие международного признания не может влиять на способность Республики Арцах участвовать в международных отношениях и осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

Власти Республики Арцах выражают готовность сотрудничать с государствами - членами ООН для обеспечения устойчивой и прозрачной экономической деятельности в республике.

«В свою очередь власти Республики Арцах делают все возможное для того, чтобы каждый житель республики мог полноправно пользоваться всеми правами и свободами, закрепленными в основополагающих международных документах, свободно развивать и реализовывать свой потенциал. Тем самым власти Арцаха вносят свой вклад в укрепление мира, стабильности и процветания в регионе Южного Кавказа», - отмечено в официальном документе.