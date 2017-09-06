Правительство представит проект решения о государственной поддержке в вопросе выбросов медеплавильного завода в Алаверди

19 июня директор компании “Армениан Капер Программ” Лусине Меджлумян второй раз обратилась к министру охраны природы РА Арцвику Минасяну для получения разрешения на выброс в атмосферу загрязняющих веществ из недвижимых источников медеплавильного завода компании. Меджлумян сообщила, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ находятся в пределах нормы и не угрожают здоровью населения Алаверди.

“В Армении не действуют стандарты воздействия на здоровье человека концентраций, появляющихся в воздухе вследствие выбросов. Эта проблема у нас никогда не изучалась, а потому подобное заявление директора совершенно беспочвенно. Кроме того, на алавердинском медеплавильном заводе используются технологии каменного века. Понятно, что выбросы завода влияют на здоровье людей. Не могут не влиять…” – отметил эколог Сейран Минасян.

Министр охраны природы А.Минасян в своем ответе от 13 июля сообщил директору компании, что министерство разработало проект закона о государственной поддержке выбросов медеплавильного завода в объеме 28.321 т/год и установлении льгот для экологических налоговых платежей за выбросы в атмосферу вредных веществ, который будет представлен в Национальное Собрание.

Из 28.321 тонны выбросов 28 тысяч тонн составляет сернистый ангидрид. Напомним, что установленные Министерством охраны природы 20.03.2013 г. временные количества должны действовать до 7 октября 2017 г. с условием проведения мероприятий по сокращению на 90% содержания в выбросах сернистого ангидрида.

Комппания не выполнила это условие, однако упорно требует от правительства продлить срок недопустимых выбросов еще на 5 лет. Министр Минасян в своем письме от 9 декабря 2016 г. предложил компании представить инвестиционную программу сокращения выбросов завода, в которой будут предложены решения существующих проблем. Программу компания до сих пор не представила. В ходе обсуждения заявления “Армениан Капер Программ”, адресованного правительству 23 декабря 2016 г., представители компании сообщили, что китайские инвесторы собираются вложить 450 млн долларов в строительство медеплавильного завода, оснащенного современными технологиями, который будет ежегодно производить 100 тысяч тонн рафинированной меди.

“Реализация программы позволит создать 1000 новых рабочих мест”,- заявила Л.Меджлумян. В ходе агитационной кампании по выборам в парламент страны эта программа вызвала воодушевление у алавердинцев. Однако после выборов предлженный китайцами проект был изъят из обращения с мотивировкой отсутствия спроса на серную кислоту на международном рынке.

В случае продления действующих ограничений на выбросы Валерий Меджлумян лишится выплачиваемых ежегодно из госбюджета экологический платежей в размере 400 млн драмов, поставив на чашу весов 600 рабочих мест.

30 августа мэр Алаверди Карен Паремузян сказал нам, что слышал о письме директора “Армениан Капер Программ”, однако с его содержанием не знаком. По сведениям мэра, “завод получил отказ в продлении на 5 лет недопустимых выбросов завода”.

К.Паремузян считает, что в Алаверди есть экологические проблемы, которые требуют компенсации, а не решений.

“В 2017 г. мы получили из госбюджета субвенцию в размере 29 млн 780 тыс. драмов. После того, как правительство отказало компании в ее просьбе, в 2018 г. из госбюджета общине будет выделено 178 млн драмов”,- с удовлетворением сообщил мэр. Это компенсация за риски здоровью населения и загрязнение окружающей среды в городе.

Наличие в воздухе в Алаверди канцерогенных веществ - сернистого ангидрида, мышьяка, молибдена и свинца – повышает риск заболевания онкологическими болезнями. Согласно статистике Национального института здравоохранения, по положению на 1 января 2016 г. в медицинских центрах города было зарегистрировано 766 онкологических больных. Их число постоянно растет.

Правительсто Армении уже много лет не хочет изучать воздействие недопустимых выбросов на здоровье населения Алаверди. А сейчас оно занято разработкой проекта закона об установлении льготных экологических платежей.