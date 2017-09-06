Как определяется господствующее положение на рынке: депутаты предлагают внести конкретику

Согласно действующему закону РА о защите экономической конкуренции, два имеющих наибольшие объемы хозяйствующих субъекта вместе могут считаться занимающими господствующее положение, если они занимают 1/2, а в случае трех хозяйствующих субъектов вместе взятых – 2/3 рынка.

Депутаты парламентской фракции “Царукян” Наира Зограбян, Микаел Мелкумян и Ваге Энфиаджян считают эту норму спорной и предлагают внести изменения в закон.

“Изучив международный опыт, можем утверждать, что вышеуказанные проблемы нашли решение в антимонопольных законодательствах различных стран. Согласно этим решениям, необходимо внести ограничение в определение господствующего положения на рынке двух или трех компаний вместе взятых для вторых и третьих по рыночным объемам реализации хозяйствующих субъектов”,- говорится в обосновании депутатов.

Они убеждены, что внесение изменения в антимонопольный закон нашей страны должно быть направлено на то, чтобы два хозяйствующих субъекта можно было считать господствующими, если их доля на рынке превышает ½, а в случае трех хозяйствующих субъектов – 2/3 объема рынка, если рыночная доля каждого из них превышает ¼ объема рынка.

“Очевидно, что в сфере торговли объединение четырех торговых точек не всегда свидетельствует о господствующем положении. Объединением четырех торговых точек может быть как сеть супермаркетов, так и сеть мелких киосков. В соответствии с этим для признаниям господствующего положения торговой сети необходимо установить минимальный порог оборота реализации, который наилучшим образом характеризует наличие рыночной власти у сети и исключает основание для признания господствующего положения объединения четырех маленьких киосков”,- пишут авторы проекта.