В Бюракане горит лес

3 сентября в бюраканском лесу вспыхнул пожар, который не удается потушить до сих пор.

Если вначале пожар распространялся на территории с сухим травяным покрытием, то немногим ранее уже начал гореть лес. Дым уже распространился по всей лесной зоне и виден за несколько километров.

Есть три очага пожара, в тушении котрых участвуют пожарные и жители ближайших сел.

Вертолет Министерства обороны совершает разведывательные полеты и сообщает сведения об основных очагах пожара.

Основной причиной распостранения огня стал ветер.