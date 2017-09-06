Среда, 06 сентября

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В Бюракане горит лес



3 сентября в бюраканском лесу вспыхнул пожар, который не удается потушить до сих пор.

Если вначале пожар распространялся на территории с сухим травяным покрытием, то немногим ранее уже начал гореть лес. Дым уже распространился по всей лесной зоне и виден за несколько километров.

Есть три очага пожара, в тушении котрых участвуют пожарные и жители ближайших сел.

Вертолет Министерства обороны совершает разведывательные полеты и сообщает сведения об основных очагах пожара.

Основной причиной распостранения огня стал ветер.


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