Продолжается пожар в бюраканском лесу

Начавшийся 3 сентября пожар в лесах Бюракана не удается потушить по сей день. Сегодня ситуация усложнилась тем, что огонь перекинулся на лес, некоторые участки которого непроходимы.

Директор спасательной службы МЧС Мушег Казарян сообщил, что по последним данным сгорело травяное покрытие на 100 гектарах. Из-за сильного ветра пожарным не удается потушить огонь. До 12.00 были локализованы основные очаги пожара, однако начавшийся сильный ветер способствовал распространению огня.

В настоящее время имеется три основных очага. Из-за густоты леса спасатели не могут использовать технические средства. Дым от пожара виден за несколько километров.

Недалеко от леса находятся села, жители которых с момента начала пожара участвуют в работах по тушению.