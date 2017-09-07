Медицинский центр “Норк-Мараш” получил льготы

На сегодняшнем заседании правительства министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян предложил предоставить две льготы медицинскому центру “Норк-Мараш”.

Первая льгота предусматривает освободить от уплаты таможенной пошлины импортируемое медцентром оборудование на сумму более 2 млрд драмов, которое должно быть поставлено из Германии, США, Австрии, Чехии.

Вторая льгота дает возможность отсрочить на три года уплату налога на добавленную стоимость на товары стоимостью около 426,7 млн драмов, которые должны быть импортированы в период с 8 сентября по 28 февраля 2018 г.

Согласно проекту решения правительства, общая сумма вложений со стороны медцентра составит около 4 млрд драмов.

Фото: www.nmmc.am