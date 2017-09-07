“Аридес” наладит производство медицинской аппаратуры и санитарных приспособлений в свободной экономической зоне

Компания “Аридес” получит разрешение на производство медицинской аппаратуры и санитарных приспособлений с применением инновационных технологий на участке ЗАО “РАО Марс” в свободной экономической зоне “Альянс”.

С 14 июля 2016 г. “Аридес” уже занимается производством алкотестеров в свободной экономической зоне, а сейчас намерена расширить свою деятельность за счет создания новейшей медицинской аппаратуры и санитарных приспособлений.

Как отмечается в проекте решения, компания уже осуществила инвестиции на сумму около 170 млн драмов