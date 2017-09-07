Расходы на зарубежные командировки сотрудников службы госохраны обойдутся на 50 млн драмов дороже

Правительство на своем сегодняшнем заседании решило выделить дополнительно 50 млн драмов на командировочные расходы военнослужащих службы госохраны, сопровождающих высокопоставленных должностных лиц в зарубежных поездках.

Соответствующий проект решения представил министр финансов Вардан Арамян. Как отмечается в документе, необходимость в дополнительном финансировании обусловлена увеличением количества зарубежных командировок должностных лиц.

Госбюджетом 2017 г. на командировки военнослужащих, сопровождающих за рубежом высокопоставленных чиновников, было выделено 75 млн драмов. От этой суммы осталось 7,6 млн драмов, которые,согласно Минфину, предусмотрены на приобретение авиабилетов.